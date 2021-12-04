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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بتكلفة 32.7 مليون جنيه

وزيرا التنمية المحلية والزراعة ومحافظ الغربية يفتتحون أعمال تطوير منطقة السيد البدوي

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية في الغربية

افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال تطوير منطقة مسجد السيد البدوي وذلك بتكلفة مالية 32.7 مليون جنيه ،بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، اللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ  .  

وتضمنت أعمال التطوير (تجديد الأرصفة بالانترلوك ، إنشاء ممشى ذو طابع إسلامي ، رصف شارع السكة الجديدة بالبازلت بطول 300 م وعرض 28 م ،رصف شارع داير السيد البدوي بالبازلت ، توحيد واجهات المحال ودهان واجهات المباني) .

ويهدف المشروع في المقام الأول إلى إعادة المظهر الجمالي ذو الطابع الإسلامي للمنطقة ضمن خطة الارتقاء بالمناطق الأثرية ، إلى جانب إدراج المحافظة على الخريطة السياحية الدينية.

وقام اللواء محمود شعراوي والسيد القصير والدكتور طارق رحمي بجولة تفقدية لمعاينة أعمال التطوير التي شهدها محيط المسجد الأحمدي، وتوفير الخدمات للمواطنين من المترددين على المسجد من جميع المحافظات

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التنمية المحلية مسجد السيد البدوي محمود شعراوي السيد القصير الغربية

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