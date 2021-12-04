لا يوجد له علاج.. استشاري يكشف سبب ضعف التبويض لدى السيدات.. فيديو

قال الدكتور شريف باشا سيف، استشاري النساء والتوليد والعقم، إن تقدم السن هو أحد أسباب ضعف التبويض عند السيدات ، مشيرا إلى أن مشكلة السن ليس لها حل طبي حتى الآن .

وأوضح الدكتور شريف باشا سيف ، خلال لقائه لـ برنامج " طبيب البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ومن تقديم الإعلامية " مي البحيري " ، أن هناك عوامل غير معروفة أحيانا تتسبب في تأخر الإنجاب ، موضحا أن هناك سيدات تنجب من أول شهر جواز على عكس غيرهن ، ما يؤكد أن هناك عناصر تؤثر على انغراس البويضة في الرحم .

وأشار استشاري النساء والتوليد والعقم، إلى أن نجاح عملية الحقن المجهري يشبه عملية زرع الأشجار ، مثل جودة البذرة التي تشير للبويضة ، وجودة الموسم الذي يشير للوقت المناسب لـ انغراس البويضة في الرحم .