فرصة أمام ليفربول.. وست هام يهزم تشيلسي بهدف قاتل في الدوري الإنجليزي

تلقى فريق تشيلسي، هزيمة مفاجأة على يد مضيفه وست هام يونايتد، بنتيجة 3-2 مساء اليوم السبت، في افتتاح الجولة رقم 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم سيطرة تشليسي على المباراة بنسبة 55%، إلا أنه فشل في ترجمتها للخروج من اللقاء بالثلاث نقاط.

وسجل هدفي تشيلسي تياجو سليفا بالدقيقة 28، ومايسون مونت في الدقيقة 44، فيما جاءت أهداف وست هام عن طريق مانويل لانزيني في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، وجارود بووين في الدقيقة 54، ووأرثر ماسواكو في الدقيقة 87.

وبفوز وست هام يونايتد، استفاد ناديي مانشستر سيتي وليفربول الذان ينافسان تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي.

وتوقف رصيد تشيلسي عند 33 نقطة، فيما ارتفع رصيد وست هام يونايتد إلى 27 نقطة، ليحتفظ بالمركز الرابع.