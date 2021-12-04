عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

"موبايل" حماقي و"فلوس" نجوى كرم و"شورت" ميريام فارس.. مواقف أحرجت المطربين على المسرح

محمد حماقي
محمد حماقي

تعرض النجم  محمد حماقى لموقف محرج  مع أحد أفراد الجمهور الذين حضروا حفله الأخير  الذي أقيم أمس الجمعة ضمن إفتتاح النسخة الأولى من سباق" جائزة السعودية الكبرى لفورمولا1".

وتفاجأ محمد حماقي أثناء غنائه على المسرح بسقوط هاتف محمول على رأسه ، بعد أن القى به معجب بدون قصد حيث كان يرغب في التقاط صورة به ، ليظهر على وجه حماقي بعض من علامات الصدمة بسبب تلك الحركة.

ويرصد صدى البلد أبرز المواقف المحرجة التي وضع فيها الجمهور مطربيهم المفضلين في موقف حرج.

كاظم الساهر:

وفي أحد حفلاته تفاجأ كاظم الساهر بصعود فتاة على المسرح لمعانقته ثم بدأت تتمايل وترقص، لكن القيصر تعامل مع الموقف بكل هدوء إذ استكمل الغناء ثم أمسك بيدها وأنزلها.

نجوى كرم:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشخص يرمي كميات من المال على الفنانة نجوى كرم أثناء وقوفها على المسرح وتقديمها لوصلتها الغنائية، وكان رد فعل الفنانة اللبنانية سريعًا، حيث أنها انفعلت ووجهت نقدًا قاسيًا لهذا الشخص مؤكدة أن التصرف الذي قام به يعتبر إهانة بالنسبة لها وأنها لا تشترى بالمال.

وبحسب ما قالت نجوى كرم خلال الفيديو: “ أنا طول عمري ما بحب المشاكل على المسرح، بس أنت الليلة عم تقلل ذوق معنا، الفلوس ما بتشترينا ولا بتشتريك، حرام عليك وعيب عليك اللي بتعمله".

ولاقى هذا المقطع تفاعلًا من الجمهور وبالأخص من طرف محبي شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، حيث وافقها العديد بالشيء الذي قالته لهذا الشخص، فعلق أحدهم: “فعلًا بيستاهل بلا ذوق"، في حين قالت إحدى المعلقات "في فرق بين انو تاخد مصاري بدل شغلها و فرق انو يفكر حالو بملهى ليلي و يرمي فلوس على رقاصة مثلا. هي ما بتغني ببلاش لان هيدا شغلا متل ما الحكيم بياخد و المحامي .... بس عيب ترمي فلوس متل رقاصة".

جورج وسوف:

كما ان النجم جورج وسوف تعرض لموقف محرج في احدى حفلاته، حيث تظهر فتاة سورية وهي تغني وتبكي بشكل مؤثر، والفتاة لفتت أنظار الفنان وسوف، الذي طلب من حراسه السماح لها بالصعود على المسرح، ثم قام بمسح دموعها بمنديل، لتقوم هي الأخرى بتقبيل يده.

كوكب الشرق:

كوكب الشرق أم كلثوم، التي تعد صاحبة واقعة شهيرة حيث كانت تحيي حفلاً على مسرح الأوليمبيا بالعاصمة الفرنسية باريس، العام 1967، لتُفاجأ بأحد المعجبين يركع أمامها ويقبل قدمها، فحاولت الابتعاد منه لتتعثر وتسقط، ليتدخل أعضاء فرقتها الموسيقية لمساعدتها على النهوض مرة أخرى.

محمود العسيلي:

أظهر مقطع فيديو، لحظة إحراج الفنان محمود العسيلي، معجبًا طلب منه أخذ صورة تذكارية معه، أثناء وقوف الأول على المسرح في حفل غنائي. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو الفنان وهو يتحدث للشاب الذي طلب التصوير معه، قائلًا: ”حضرتك معاك واسطة؟، جامد جدًا مثلًا؟، بتحبني؟، طب كل الناس دول بيكرهوني وإنت بس اللي بتحبني؟“. وأضاف: ”لو اتصورت معاك يبقى لازم أتصور مع الناس دي كلها.. بس هي دي الفكرة“.

وتعرض العسيلي لحملة نقد واسعة من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوه بالتعامل بقدر أكبر من الاحترام مع الجمهور. من جهته برر الفنان موقفه قائلًا عبر حسابه على ”تويتر“ في رده على أحد متابعيه: ”حضرتك فاهم الموضوع غلط خالص“. وأضاف: ”دي كانت حفلة كبيرة جدًا فيها مئات الطلبة وواحد منهم مصمم يتصور ولو اتصورت معاه مش هاغني، لأني لازم أتصور مع كل الناس اللي في الحفلة.. باقوله اشمعنى هاتصور مع حضرتك إنت بس.. من فضلكم متحكموش على حاجة إنتم مش فيها.. وشكرًا“.

عمرو دياب

أثناء إحياء إحدى حفلاته، أحرج النجم عمرو دياب احد جمهوره، حينما طلب منه أكثر من مرة غناء اغنية “قال فاكرينك”، مما أخرج دياب عن شعوره ،و قال له ” و الله ما هغنيها لو قعدت 100 سنه، انت هتمشيني على مزاجك، مش هغنيها، مزاجي، متسمعنيش، ده انت غريب اوي”، وفي حفل آخر، صعدت إحدى الفتيات على المسرح بجانب عمرو دياب، و بدأت بالرقص، الأمر الذي ازعج دياب، و طلب منها النزول من على المسرح.

ميريام فارس:

أثناء غناء ميريام فارس في إحدى حفلاتها، قام شخص من الحضور باستراق النظر تحت فستانها بشكل متكرر، و الأمر الذي لاحظته ميريام أثناء الحفل، مما جعلها تحرجه أمام الجميع قائله “بص للصبح انا لابسه شورت”.

محمد حماقي النجم محمد حماقي إفتتاح النسخة الأولى كاظم الساهر جورج وسوف كوكب الشرق

موضوعات متعلقة

صدى البلد يكشف موعد حلقة ياسمين عبد العزيز والعوضي مع منى الشاذلي

أمي ماتت.. الملحن شريف حمدان يعلن وفاة والدته

شاهد.. صدمة محمد حماقي بعد ارتطام موبايل برأسه خلال حفله في جدة

 ربنا مش على كيف حد.. عمر كمال يعلق علي انتهاء أزمته مع الموسيقيين

جثته تحللت بالشقة.. حل لغز وفاة ممثل هندي شهير عن 36 عامًا

بعد مقتل المصورة السينمائية.. أليك بالدوين يصدم جمهوره : رحلتي الفنية انتهت

بحضور الكينج.. أكرم حسني يفاجئ حميد الشاعري في عيد ميلاده

صاصا مش حملك يا كوفيد.. صلاح عبد الله ينتظر مسحة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

بعد الفوز.. أحمد موسى: شكل منتخبنا مختلف وهدف أحمد رفعت عالمي.. فيديو

دعاء ليلة الزفاف.. يجلب البركة والمودة بين الزوجين ويقيد الشيطان

أمير مرتضى يعقد جلسات منفردة مع لاعبي الزمالك

بخير.. الاتحاد يطمئن الجماهير عقب إصابة زيزو

بعد أن تخلت عنه والدته.. الطفولة والأمومة يقدم الدعم للطفل محمود ويتكفل برعايته

أشرف عقبة يكشف عن سبب خطورة متحور "أوميكرون".. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استمرار نوة قاسم .. تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية |فيديو

وزير التعليم يوجه تنبيها عاجلا لـ المعلمين وأولياء الأمور

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

هشتاج بن شرقي يتصدر تريند تويتر .. شاهد

البداية 16 ديسمبر..إجراءات فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات بالقانون

حتى لا يقف معاشك.. تعرف على ضوابط أصحاب الإصابات بقانون التأمينات والمعاشات

مفيش أسئلة تسميع.. بشرى سارة بشأن امتحانات رابعة ابتدائي قبل انطلاقها غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات ديمون وبروس ويليس في المقدمة.. كيف تنبأت السينما بظهور فيروسات أوميكرون وكورونا؟

أوميكرون المرعب.. تفاصيل خريطة انتشار متحور كورونا الجديد حول العالم

حماقي يشعل افتتاح «فورمولا 1» بجدة وسط 30 ألف شخص

طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

فيديو

للحفاظ على الصحة.. نصائح هامة لمرضى الضغط.. فيديوجراف

والدته تخلت عنه وتزوجت.. محمود يبكي الملايين بـ رسالة مأساوية ..فيديو جراف

شيرين تعلق على طلاقها من حسام حبيب: "بحترمه جدا"

ماذا قال؟.. رد مفاجئ من مبروك عطية عن تحريم فوائد البنوك

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ