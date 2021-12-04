عضو بالتنسيقية : لم أمتلك واسطة وأصبحت نائب محافظ بالعمل التطوعى ..فيديو

استضاف برنامج الحياة اليوم عددا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، للنقاش حول ملف تمكين الشباب وتأهيلهم لتولى المناصب القيادية.



وأوضح بلال حبش نائب محافظ بنى سويف وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال البرنامج المذاع عبر قناة الحياة، بدايته مع العمل السياسى، قائلا:" أنا من أبناء الطبقة الوسطى من إحدى قرى محافظة الشرقية".



وتابع حبش: بدأت العمل العام التطوعي من المرحلة الإعدادية بالتحديد منذ عام 2003 حتى الأن وأصبحت نائبا لمحافظ بنى سويف، ولم أملك واسطة ولا شخص ذا مكانه فى عائلتى كان يدعمني".



وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،قائلا:" اللى عنده حلم فرصة الأن يعمل على هذا الحلم".

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تلتقى لجنة بيت العائلة المصرية



قام وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم بالاجتماع مع لجنة الشباب المركزية ببيت العائلة المصرية وذلك بمقر مشيخة الأزهر الشريف ، وتم اللقاء وفق جدول الاجتماعات الرسمية للجنة الشباب ببيت العائلة المصرية.

وطرح أعضاء التنسيقية أثناء الاجتماع كثير من الأفكار التي يمكن أن تعزز من رسالة بيت العائلة المصرية وتعمل على دمج الشباب في كل محافظات الجمهورية.

ضم وفد التنسيقية كلا من النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب ومن أعضاء التنسيقية نور الشيخ ورامي عبد الباقي وعماد روؤف و يوستينا رامي ودينا سمير ومينا سنبل.