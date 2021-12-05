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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن : لبنى عبد العزيز ورشوان توفيق مفاجأة ختام مهرجان القاهرة .. وعمر كمال يعلق على انتهاء أزمته

رشوان توفيق
رشوان توفيق

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، شملت عمر كمال ولبني عبد العزيز ورشوان توفيق وياسمين عبد العزيز ومن أبرز الاخبار :

لبنى عبد العزيز ورشوان توفيق.. مفاجأة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي| خاص

كشف مصدر في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تحضير المهرجان لمفاجأتين في حفل الختام.

صدى البلد يكشف موعد حلقة ياسمين عبد العزيز والعوضي مع منى الشاذلي


تصدرت حلقة النجمة ياسمين عبد العزيز وزوجها  النجم أحمد العوضي  مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج «معكم»، مؤشرات الأكثر بحثا عبر موقع جوجل،  قبل العرض الفعلي للحلقة، وأخذ عدد كبير من الجمهور في البحث عن موعد طرحها عبر شاشة التلفزيون.

أمي ماتت.. الملحن شريف حمدان يعلن وفاة والدته

أعلن الملحن شريف حمدان على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن وفاة والدته بعد صراع مع المرض.

شاهد.. صدمة محمد حماقي بعد ارتطام موبايل برأسه خلال حفله في جدة

تعرض النجم  محمد حماقى لموقف محرج  مع أحد الجمهور الذين حضروا  حفله الأخير الذي أقيم أمس الجمعة في افتتاح النسخة الأولى من سباق" جائزة السعودية الكبرى لفورمولا1ا بجدة.

ربنا مش على كيف حد.. عمر كمال يعلق علي انتهاء أزمته مع الموسيقيين


علق المطرب عمر كمال ، على قرار انتهاء أزمته مع نقابة المهن الموسيقية على خلفية تغيير كلمات أغنيته بنت الجيران خلال حفله في موسم الرياض، حيث قام باستبدال كلمة «خمور وحشيش» بكلمة «تمور وحليب».

لبني عبد العزيز مهرجان القاهرة السينمائي رشوان توفيق المطرب عمر كمال يران القاهرة السينمائي صدى البلد المطرب

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