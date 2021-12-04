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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جريئة.. دارين حداد تخطف الأنظار في فعاليات القاهرة السينمائي

دارين حداد
دارين حداد

خطفت الفنانة التونسية دارين حداد انظار جمهورها ومتابعيها على السجادة الحمراء اثناء مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائى الدولي.


وظهرت دارين حداد علي السجادة الحمراء بفستان قصير مكشوف الصدر، مع جاكيت اسود انيق ونسقت معه بوت أسود طويل واختارت تسريحة الشعر المنسدل، واعتمدت مكياجًا ناعما اظهرها جمالها.


وتُعقد الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.


يذكر أن دارين حداد، خاضت الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل تونسى بعنوان "الجاسوس" وهو بطولة لطفى العبدلى، دارين حداد، رياض النهدى، لطيفة القفصى، حمدى غوار وغيرهم من النجوم .

 
كما شاركت دارين حداد، مسلسل "سوق الحرير" من تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفار وعبد الهادي، وشادي الصفدي وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي،  ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي ومن  تونس النجمة: دارين حداد.


وتستعد دارين حداد، لتصوير مسلسل عمر الناجى "حرب طروادة"، بطولة الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، حيث من المقرر أن يعرض العمل فى سلسلة حلقات، وكل جزء يتضمن 8 حلقات كاملة، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى ، ويشارك في بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية وعباس أبو الحسن وآخرون.

بإطلالة جريئة الفنانة دارين حداد بإطلالة تخطف الانظار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فستان قصير

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