فقدان الشهية خلال مراحل الحمل.. الأسباب ونصائح لتلبية الاحتياجات الغذائية

أسباب فقدان الشهية خلال مراحل الحمل

نصائح لتلبية الاحتياجات الغذائية

تعتبر التغيرات الجسدية والنفسية التي تحدث للمرأة الحامل وخصوصًا فقدان الشهية والشعور بالغثيان من أهم المشاكل الشائعة أثناء الحمل.

ويمكن أن يؤدي ضعف الشهية إلى سوء التغذية، مما يؤثر على صحة الأم وطفلها. ومن ثم ، فمن الضروري أن تعرف الأمهات سبب حدوث فقدان الشهية أثناء الحمل، وما الذي يمكنهن فعله للتغلب عليه.

وفي التقرير التالي نوضح أسباب ومضاعفات فقدان الشهية أثناء الحمل وما يمكنك فعله لتلبية احتياجاتك الغذائية، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

أسباب فقدان الشهية خلال الربع الأول

يعد غثيان الصباح من الأسباب الرئيسية لفقدان الشهية في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. وفقًا لـ UK National Childbirth Trust (NCT) ، فإن 50 إلى 80 بالمائة من الأمهات الحوامل يتعرضن لها في وقت مبكر من الحمل بالإضافة إلى ذلك ، فإن الحساسية للروائح القوية وتطور الطعم المعدني في الفم هي أسباب أخرى لنفور الطعام ، مما يؤدي إلى تقليل الشهية. التذبذب في مستويات هرمونات الحمل (اللبتين وموجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية، هو السبب المحتمل لكل هذه المشكلات.

وبشكل عام ، لا يؤثر انخفاض الشهية في الأشهر الثلاثة الأولى على صحة الأم أو الطفل. ومع ذلك ، إذا أصبحت شديدة ، يمكن أن تؤدي إلى نتائج سلبية. على سبيل المثال ، تعاني الأم المصابة بفرط القيء الحملي (HG) من الغثيان والقيء المستمر والشديد ، مما يؤدي إلى ضعف الشهية والجفاف وعدم توازن الكهارل إذن ، ما الذي يمكنك فعله لضمان حصولك أنت وجنينك المتنامي على التغذية المثلى؟

نصائح لتلبية الاحتياجات الغذائية في الأشهر الثلاثة الأولى

فيما يلي بعض النصائح العملية لضمان حصولك على العناصر الغذائية التي تحتاجها لحمل صحي.

كسر الوجبات: يمكن أن يتسبب القيء أو الغثيان المتكرر في نفور شديد من الطعام وفقدان الشهية. إذا كنت تواجه هذه المشكلة ، فلا تطعم نفسك بالقوة. بدلاً من ذلك ، قسّم وجباتك الثلاث الكبيرة (الإفطار والغداء والعشاء) إلى أربع إلى خمس وجبات صغيرة وتناولها على فترات زمنية محددة. بهذه الطريقة ، تكون كمية الطعام التي تتناولها في الوجبة أقل بكثير ، وهو أمر مفيد للحفاظ على الطعام في المعدة. أيضًا ، أنت تأكل أجزاء صغيرة من الطعام على فترات منتظمة ، مما يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم في حالة جيدة.

اتخذ خيارات صحية: عندما تشعر بالجوع خلال النهار ، تناول أطعمة صحية وسهلة الهضم ، مثل الموز والزبادي غير المحلى أو العصائر والمقرمشات المصنوعة من الحبوب الكاملة. يضمن تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على الكثير من البروتين والألياف والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى حصولك أنت وطفلك على التغذية الكافية.

حافظ على رطوبتك: اشرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى لتحافظ على رطوبتك. من الضروري محاربة الجفاف الذي يمكن أن يحدث بسبب قلة تناول الطعام. لذلك ، اشرب عصير الليمون غير المحلى ، والعصائر ، وعصائر الخضار . ماء جوز الهند واللبن والماء المنقوع هي سوائل أخرى يمكنك تناولها بين الوجبات لضمان حصولك على العناصر الغذائية حتى لو لم يكن لديك كمية كافية من الطعام.

تجنب الأطعمة ذات الرائحة القوية: إذا كنت لا تستطيع تحمل رائحة طعامك المفضل الآن ، فأنت لست وحدك. النفور من الطعام بسبب رائحة معينة أمر شائع إلى حد ما في المراحل المبكرة والمتأخرة من الحمل في بعض الحالات. إذا كانت رائحة طعام معين تزعجك ، فحاول إخفاء رائحته بأطعمة أو أعشاب عطرية أخرى.

تناولي فيتامينات ما قبل الولادة: تناولي فيتامينات ما قبل الولادة يوميًا. إذا كان لديك أي قصور أو نقص ، فاحرص بشكل خاص على تحقيقه. تحدث إلى طبيبك لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى أي فيتامينات أو معادن قائمة بذاتها. بالإضافة إلى ذلك ، استشر أخصائي التغذية وقم بوضع خطة وجبات متوازنة تناسب شهيتك.

إلى جانب ذلك ، اطلب التوجيه الطبي الفوري إذا كنت غير قادر تمامًا على تناول الطعام. قد يصف أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك الأدوية التي يمكن أن تقلل من الغثيان أو القيء وتساعد على استعادة شهيتك.

ملحوظة: يمكن أن يؤدي فقدان الشهية المزمن إلى نقص التغذية ، مما يؤدي إلى ضعف نمو الجنين وانخفاض الوزن عند الولادة والولادة المبكرة.

أسباب فقدان الشهية خلال الفصل الثاني

تتغلب معظم النساء على الغثيان والقيء بحلول الأسبوع الرابع عشر من الحمل ومع ذلك ، قد يستمر لبضعة أشهر أخرى أو حتى نهاية الحمل بالنسبة لبعض النساء. بعد ذلك ، تعاني العديد من النساء من انخفاض الشهية بسبب نمو بطونهن ، مما يضغط على بطونهن ، مما يجعلهن يشعرن بالشبع بسرعة. يعد ارتفاع مستويات البروجسترون مشكلة أخرى قد تقلل الشهية عن طريق جعل حركة الجهاز الهضمي بطيئة وتبطئ عملية الهضم. قد تؤثر أيضًا حالات الصحة العقلية ، مثل القلق والاكتئاب قبل الولادة ، على الشهية.



وفقًا للأبحاث ، قد يقلل الاكتئاب من شهية الفرد ، خاصة للطعام الصحي ، ويزيد من تناول الأطعمة غير الصحية يمكن أن تؤثر جودة النظام الغذائي السيئة على صحة الأم وطفلها الذي لم يولد بعد. ومن ثم ، إذا شعرت بالقلق أو الاكتئاب ، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك. لا تخجل من الانفتاح على كآبة الصحة العقلية. بدلاً من ذلك ، تعامل معهم حتى لا يؤثروا على عاداتك الغذائية بشكل سلبي.

نصائح لتلبية الاحتياجات الغذائية في الفصل الثاني



إذا كنتِ في المرحلة الثانية من الحمل ولا تزالين تعانين من مشاكل في الشهية ، التزمي بطقوس الثلث الأول من الحمل. بالإضافة إلى ذلك ، انتبه إلى العناصر الغذائية المحددة التي ستدعم نمو طفلك وتطوره السريع خلال هذا الفصل.

الكالسيوم: تحتاجين إلى 1000 ميكروجرام من الكالسيوم يوميًا أثناء الحمل. يحتاج الجسم إلى الكالسيوم لتنظيم سوائل الجسم ودعم نمو وتطور عظام وأسنان طفلك.

البروتين: تحتاج المرأة الحامل إلى 71 جرامًا من البروتين يوميًا. يحتاجون إلى المزيد من البروتين لزيادة إمدادات الدم أثناء الحمل. بالإضافة إلى ذلك ، يحتاجون إلى بروتين إضافي لدعم نمو أنسجة الثدي والرحم وتطور دماغ الجنين.

حمض الفوليك: تحتاج النساء 600 ميكروجرام من حمض الفوليك يومياً. هذه المغذيات الدقيقة ضرورية لنمو الجهاز العصبي للطفل. كما أنه يقلل من مخاطر عيوب الأنبوب العصبي ، مثل السنسنة المشقوقة.

الحديد: يزداد حجم الدم أثناء الحمل. يحدث ذلك لأن جسمك يصنع الدم لك ولطفلك. وبالتالي ، فإن الأمهات الحوامل يحتاجن إلى 27 ملغ من الحديد يومياً.

إلى جانب ذلك ، ركزي على تناول أوميغا 3 وفيتامين سي أثناء الحمل. أنت بحاجة إلى دهون أوميغا 3 من أجل النمو الصحي لقلب طفلك وعينه ودماغه. من ناحية أخرى ، يعد فيتامين سي أمرًا حيويًا لتسهيل العديد من الوظائف الفسيولوجية ، بما في ذلك نمو أسنان طفلك وعظامه.



أسباب فقدان الشهية خلال الربع الثالث



معظم النساء الحوامل لا يعانين من الغثيان والقيء في الثلث الثالث من الحمل. لذلك ، لا يوجد فقدان حقيقي للشهية في الثلث الثالث من الحمل. ومع ذلك ، فإن نمو البطن في الثلث الثالث من الحمل يسبب صعوبة في التنفس ، مما يجعل تناول الطعام غير مريح. تعاني النساء أيضًا من بطء الهضم ، وحرقة المعدة الناتجة عن الحمل (ارتداد الحمض) ، والإمساك في الثلث الثالث من الحمل ، مما يعيق شهيتهن أكثر.

نصائح لتلبية الاحتياجات الغذائية في الفصل الثالث

التزم بالأكل الصحي وممارسات نمط الحياة النشطة حتى في الأشهر الثلاثة الأخيرة. ركز على الخطوات التالية بشكل خاص لمحاربة مشاكل الجهاز الهضمي ، مثل الحموضة المعوية والإمساك:

تناول كميات صغيرة من الطعام على فترات منتظمة

تناول أطعمة غنية بالبروتينات والألياف من مجموعات غذائية مختلفة

اشرب الكثير من الماء والسوائل

قف وتناول الطعام إذا وجدت أنه من غير المناسب الجلوس أثناء تناول الطعام



تمر الأمهات الحوامل بالعديد من التغييرات طوال فترة الحمل ، مما قد يؤدي إلى فقدان مؤقت للشهية. في حين أن فقدان الشهية غير ضار في معظم الحالات ، إلا أن استمراره قد يشكل مخاطر صحية لكل من الأم والطفل. لذلك ، فإن معرفة أسباب فقدان الشهية أثناء الحمل يمكن أن يساعدك في التغلب على تلك المشكلات والحفاظ على الحالة الغذائية المثلى.