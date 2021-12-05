مكتشفة أوميكرون: أسرع انتشارا والمصابون به لا يحتاجون أكسجين

قالت أنجليكا كوتسى، الطبيبة المكتشفة لـ المتحور أوميكرون، أن الإصابات زادت بنسبة 23% بسبب أوميكرون.

وأوضحت المكتشفة لـ المتحور أوميكرون خلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" الذى يذاع على قناة "أون"، أن أوميكرون ينتشر بسرعة كبيرة للغاية مثل متحور دلتا.

ولفت أنجليكا كوتسى، أن أعراضه تختلف عن أعراض المتحورات السابقة، حيث لا يسبب فقدان لحاسة الشم أو التذوق، وكل المرضى المصابين به لا يحتاجون أنابيب أكسجين.

تلقوا لقاح كورونا

وأكدت أنجليكا كوتسى، أن الذين تلقوا لقاح كورونا وأصيبوا بـ أوميكرون ظهرت عليهم أعراض الخفيفة، حيث شعور بالإعياء

وإحساس بألم فى الجسد.

وأضافت: "من حصلوا على التطعيم وأصيبوا بمتحور أوميكرون فإن أعراضهم تكون ضعيفة للغاية، وتتمثل فى حالة الإعياء وألم بسيط فى الجسم، أما عن دلتا فهو شرس، ونحن فى الأيام الأولى من انتشار أوميكرون والأمر إلى الآن لا يدعو للقلق".

وأكدت، "الجرعة الإضافية فى جنوب إفريقيا ستكون متاحة، وكل من يعمل فى المجال الصحى سيحصلون على الجرعة الداعمة جونسون أند جونسون بعد مرور 6 أشهر من الجرعة الثاني".