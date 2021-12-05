على خلفية قضية رشوان توفيق وابنته.. محام يكشف مسألة هبة الأب لأبنائه

كشف المحامى عصام شيحة حول أحقية الأب في منح الأبناء هبة في حياته على خلفية أزمة الفنان رشوان توفيق مع إبنته قائلاً:"التغيرات التي حدثت في المجتمع دفعت المحكمة الدستورية تنظر بشكل من الرحمة لمسألة هبة الأب لأبنائه".

وأوضح مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON قائلاً أن المحكمة الدستورية اعتمدت على المذهب الحنفي في مسألة هبة الأب لأبنائه قائلاً:" الدستورية يحق للأب استرداد هبته التي أعطاها لأبنائه في حياته عبر إلغاء الفقرة الخامسة حيث يقضي بأنه من حق الآباء والأمهات إسترداد الهبات ماداموا على قيد الحياة ويمنع عقوق الآباء في حياتهم "



وأضاف:"مانعرفش تفاصيل كثيرة عن تلك القصة المتعلقة بالفنان رشوان توفيق وإبنته لكن بما أن المعلن أن الفنان القدير حرر توكيلاً فهو يخول بالتصرف في حدود الوكالة المحددة".

قضية الفنان

وأشار إلى ان قضية الفنان تعتمد على عاملين على طبيعة الإيداع هل قام بعمل وديعة بإسمها يحق لها التصرف بها ولو كان بينهما تعاقد أن يحصل هو على الفائدة مدى الحياة على غرار حق المنفعة وحق الرقبة قائلاً : فيه أباء بيبقى عندهم بنات بيبقى عاوز يضمن حقوق بناته في غير وجود أولاد فبيعمل حاجه اسمها حق " الرقبة " مقابل “ حق المنفعة ومدى الحياة”.



وتابع:تتوقف قضية الفنان على طبيعة الوديعة والتوكيل وأنا أعتقد أنها يجب أن تحل بشكل ودي خاصة ان بعض التوكيلات العامة تشترط في إلغائها حضور الطرفين ".

