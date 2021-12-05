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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد 48 ساعة من زفافها.. النيابة تحقق في سقوط عروس من الطابق الثالث بالبدرشين

اصابة
اصابة

تجري النيابة العامة بالبدرشين، التحقيق في إصابة عروس منزل سقطت من الطابق الثالث بعد يومين من زفافها.

واستعلمت النيابة العامة عن حالة السيدة، للاستماع لأقوالهم حول الواقعة، وأمرت النيابة العامة بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية، لمعرفة سبب الواقعة والوقوف على تفاصيلها.

وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن المصابة تبلغ من العمر ١٧ عاما وتزوجت من شخص يبلغ من العمر ٣٥ عاما بعد ضغط من اسرتها.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط فتاة من الطابق الثالث بمسكنها في البدرشين، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المصابة مر على زفافها يومين فقط وان اسرتها اجبرتها على الزواج وسقطت من الطابق الثالث لتصاب بكسور في انحاء متفرقة من الجسد، تم نقلها للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة،  وتولت النيابة المختصة التحقيق.

إصابة عروس عروس زفاف النيابة العامة المصابة

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