الفتوى والتشريع توصي بإقامة انتخابات الزمالك باللائحة الاسترشادية

تحدث شادي محمد نجم كرة القدم المصرية السابق عن موعد انتخابات نادي الزمالك القادمة.

وقال شادي محمد فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس المذاع على قناة النهار:" هيئة الفتوي والتشريع ارسلت الي وزارة الشباب والرياضة توصي بإقامة انتخابات نادي الزمالك المقبلة علي اللائحة الاسترشادية وليست لائحة النادي .

وأضاف:" بناء علي هذه التوصية طالب ، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من مجلس الزمالك الدعوى إلى الانتخابات ابتداء من غدا الأحد .



وتابع:" الدكتور أشرف صبحي قد منح مهلة لمسؤولي الزمالك حتى اليوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر للدعوى للانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد ولكن تم تأجيلها الي يوم 5 ديسمبر انتظارا لرد مجلس الفتوي والتشريع".