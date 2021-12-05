إصابة وزير خارجية دولة أوروبية بفيروس كورونا

أعلنت وزارة خارجية فنلندا إصابة وزير الخارجية بيكا هافيستو بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه أخضع نفسه للحجر الصحي المنزلي.

وحسب "روسيا اليوم"، قالت وزارة خارجية فنلندا في بيان إن "وزير الخارجية بيكا هافيستو تلقى نتيجة اختبار إيجابية لفيروس كورونا".

وأكد البيان أن "الوزير لم تبدو عليه أعراض المرض، وأنه سيواصل مهام عمله من المنزل".

وأضاف البيان أن "ديوان رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية بادرا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة".

ويشار إلى أن فنلندا سجلت إجمالي إصابات بلغ أكثر من 191 ألف إصابة، بالإضافة إلى 1360 حالة وفاة نتيجة مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.