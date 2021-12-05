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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط هجمات الحوثيين ضد مأرب.. التحالف يكبد المليشيات خسائر بالمنطقة الجنوبية

المتحدث باسم التحالف
المتحدث باسم التحالف العربي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، عن اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة حاولت استهداف المنطقة الجنوبية.

 

وقال التحالف في بيان صادر اليوم الأحد: "رصدنا استخدام الحوثيين منشآت ذات طابع مدني لعملية التحضير والإطلاق"، لافتًا إلى أن المسيرات تزامنت مع إطلاق 4 صواريخ باليستية باتجاه مأرب.

اليمن.. ميليشيات الحوثي تستهدف مدينة مأرب بصاروخ باليستي

مصرع العشرات.. التحالف العربي يعلن تنفيذ 15 استهدافا ضد الحوثيين في مأرب

وكانت ميليشيات الحوثي جددت، اليوم الأحد، هجماتها على محافظة مأرب اليمنية، وذلك بإطلاق عدة صواريخ.

 

وحسب "العربية"، أطلقت الميليشيات 3 صواريخ في ساعة، مستهدفة مأرب، سقط إحداها في المطار.

 

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، أمس السبت، تنفيذ 11 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في محافظة مأرب وتدمير ورشة لتصنيع الألغام وتجميع المسيرات، ومنصة إطلاق صواريخ باليستية مع مجموعة الخبراء في صنعاء، في وقت أعلن فيه الجيش اليمني قطع خط إمدادات الميليشيات الانقلابية بين بيحان وحريب في مأرب.

وخلال الفترة الأخيرة، شنت مقاتلات التحالف، سلسلة غارات جوية استهدفت تجمعات وآليات قتالية تابعة للميليشيات الحوثية الإيرانية في مواقع متفرقة بجبهات القتال الجنوبية.

وتتواصل المعارك العنيفة التي تخوضها قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية على امتداد مسرح العمليات القتالية جنوب وغرب محافظة مأرب.

تحالف دعم الشرعية اليمن طائرات مسي رة الحوثيين مأرب

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