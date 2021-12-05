السيسي يدعو لعمل تشريع للتبرع لصندوق قادرون باختلاف.. ونواب: يأتي في إطار وجود تمويل مصادر لدعم هذه الفئات.. ويجب أن يتضمن العمل على تقديم مميزات خاصة لذوي الهمم

مشروع قانون جديد لإنشاء صندوق "قادرون باختلاف" استجابة لمبادرة الرئيس

برلمانية تدعم مقترح إصدار تشريع لدعم صندوق «قادرون باختلاف»

نائب: وجود قانون بإنشاء الصندوق سيحدد مصادر التبرع والمصروفات



أشاد عدد من النواب بدعوة الرئيس السيسي لعمل تشريع للتبرع لصندوق قادرون بإختلاف، وأشاروا إلى أنهم يؤيدون إجراء أى تعديل تشريعى لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة ، وأكدوا ان وجود قانون بإنشاء صندوق قادرون باختلاف سيحدد مصادر التبرع والمصروفات ، وهو أمر إيجابى لصالح هذه الفئة.

فى البداية أعلن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع قانون جديد لإنشاء صندوق قادرون باختلاف ، وذلك استجابة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالب مجلسي النواب والشيوخ بإعداد تشريع جديد تحت اسم صندوق قادرون باختلاف لدعم ذوى الهمم والقدرات الخاصة.

وقال محسب إن التشريع الجديد سيتضمن وجود عدد من الموارد المالية لدعم ذوى الهمم والاحتياجات كما سيقدم تمويلا كاملًا لتشجيع أي أفكار أو منتجات جديدة من شأنها دمجهم في بيئة العمل في مصر كما سيعمل علي إصقالهم بكثير من المهارات والخبرات التي تضمن لهم مزيداً من فرص العمل.

ولفت عضو مجلس النواب إلي أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على ذوي الهمم وتوفير مصادر دخل لرعاية موهبتهم وقدرتهم علي الابتكار لطالما تعبر عن قائد وطني ورئيس إنسان بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأوضح محسب أنه سيجري دراسة كاملة حول صندوق قادرون باختلاف وسيفتح نقاشا موسعا حول القانون كما سيضع في الاعتبار تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.

وأكد عضو مجلس النواب أن التشريع الجديد سيتضمن العمل علي تقديم مميزات خاصة لذوى الهمم تساعدهم علي تحسين مستوى المعيشة وترفع عن كاهلهم أي عبء يعرقل رغبتهم في الاندماج بقوة في المجتمع.

وقالت النائبة هند حازم ، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان إنها تؤيد إجراء أى تعديل تشريعى لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأشارت حازم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا لدينا صندوق لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة ، ولكنه من الممكن تغيير اسمه إلى صندوق “قادرون باختلاف” ، مؤكدة فى الوقت نفسه أننا فى حاجة إلى تغيير ثقافة المجتمع أكثر من سن التشريعات.

وأوضحت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان أننا فى حاجة ملحة إلى إنشاء صندوق “قادرون باختلاف” بمشاركة مجتمعية وبمشاركة المجتمع المدنى، خاصة أن البلد ينهض حينما نبني، لا سيما وأن البناء يأخذ كل الدخل.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن دعوة الرئيس السيسي لعمل تشريع للتبرع لصندوق قادرون باختلاف أمر إيجابى.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يأتى فى إطار ضرورة وجود مصادر لدعم تمويل إحدى الفئات المهمة فى الدولة وهم ذوو الهمم ، مؤكدا أن الرئيس السيسى يراعى هذه الفئات.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن وجود قانون بإنشاء صندوق قادرون باختلاف سيحدد مصادر التبرع والمصروفات ، وهو أمر إيجابى لصالح هذه الفئة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إننا في حاجة لقيام مجلسي النواب والشيوخ بعمل تشريع لدعم صندوق «قادرون باختلاف».

وأضاف: «بقول للدكتور مصطفى، وأيضًا مجلس الشيوخ والنواب، احنا محتاجين نعمل تشريع يتيح لنا نحط في صندوق، مش هنسميه صندوق الإعاقة، صندوق قادرون باختلاف رقم مش كتير بس لما كلنا ندفع فيه هيحقق مساهمة تقدر تخلينا نعمل اللي نتمنى نعمله».

وأوضح «وأهم حاجة إن كل الناس ينتبهوا للكنز اللي مش واخدين بالهم منه؛ خلي بالك من الكنز وخد منه؛ انتوا الكنز»؛ في إشارة لذوي الهمم.

وانطلقت احتفالية قادرون باختلاف لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث بدأ الحفل بتلاوة قرآنية من الطفل أحمد تامر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا الطفل أحمد تامر، لقراءة القرآن الكريم خلال أقرب حفل افتتاح رئاسي في الفترة القادمة، وذلك بعدما استمع له في برنامج تلفزيوني.

وأتمّ الطفل أحمد تامر حفظ القرآن الكريم كاملا، وهو في سن صغيرة، بمساعدة والده ووالدته.