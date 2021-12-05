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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان أسود.. جوهرة تخطف الأنظار بجمالها على السجادة الحمراء

صدى البلد

شاركت الراقصة الروسية أيكاترينا أندريفا، الشهيرة بـ"جوهرة" جمهورها بصور جديدة لها من مهرجان القاهرةالسينمائي  عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "جوهرة" خلال الصور بإطلالة مثيرة و انيقة مرتدية  فستانا أسود ذات الاكمام الطويلة ولكنه مكشوف من الصدر، وهو ما جعل اطلالتها مثيرة كشفت عن جمالها واناقتها.

وتركت شعرها على طريقة الويفى منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الوات النود والرموشالسوداء وأحمر شفاه باللون  الاحمر.

وكان آخر عمل شاركت فيه الراقصة جوهرة فيلم «الفلوس» مع الفنان تامر حسني الذي طرح العام الماضي، وحققإيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية، وتدور قصته حول «سيف»، نصاب محترف، تستعين به الفتاةالجميلة الثرية «حلا»، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التيتختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

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