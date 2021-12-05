بعد تألقه في مركز صانع اللعب.. أفشة حكما لمباراة كرة طائرة

وصل المنتخب الوطنى تدريباته مساء اليوم استعدادا لمباراة الجزائر القادمة فى ختام دور المجموعات ببطولة كأس العرب المقامة فى العاصمة القطرية الدوحة، وحرص كيروش على تنظيم مران ترفيهي للاعبي المنتخب المشاركين فى لقاء السودان، من خلال إقامة مباراة كرة طائرة حكمها محمد مجدى أفشة، وسط حالة من السعادة والتركيز بين لاعبي المنتخب الوطني.

وحقق منتخب مصر فوزاً عريضاً على السودان بخمسة أهداف نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد 974 بالدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة كأس العرب.

بهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده من النقاط إلى 6 نقاط متساويا مع منتخب الجزائر، بينما لم يحصد منتخب السودان أى نقاط وتلقى هزيمتين حتى الآن فى البطولة.