صاحب واقعة التنمر: أكتر حاجه فرحتي الرئيس وهو بيقولي متزعليش.. فيديو

قالت سما رامي، من أصحاب الهمم المشاركين في احتفالية "قادرون باختلاف"، والتي ألقت كلمة أمام الرئيس السيسي، إن اليوم أحلى يوم في حياتها لأنها قابلت الرئيس السيسي.

وأضافت سما رامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "بحب اليوم دا لأني بحس أني عندي قيمة.. تلقيت رسالة من أحد الأشخاص المتنمرين علي، وكنت زعلانة في الأول من التنمر، لكن أما أخذت حقي، وبقيت فرحانة ومبسوطة".

وتابعت: "أحلم بأن أكون مشهورة أو ممثلة، لأني نفسي أمثل.. أكتر حاجة فرحتني الرئيس السيسي وهو بيقولي متزعليش".

ووجهت سما رامي رسالة لكل الذي يتعرضون للتنمر، قائلة: "متنساش حقك دائما وأحصل عليه بالقانون.. شكرا سيادة الرئيس علشان أنت فرحتنا انهاردة".



الرئيس السيسي: لكل من يتم التنمر بهم اقبلوا اعتذاري |فيديو

قالت طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، للرئيس عبد الفتاح السيسى بفاعليات قادرون باختلاف، إنها تلقت رسالة على موقع التواصل الاجتماعى الخاص بها، لأحد الأشخاص المتنمرين عليها، وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسى قائلا: لكل من يتم التنمر بهم.. اقبلوا اعتذاري أنا".

وكان قد قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إن مشروع حياة كريمة له تأثير كبير فى حياة المصريين ، لافتا إلى أن هذا المشروع يمس حياة 60 مليون شخص.



وأضاف الرئيس السيسى ، خلال كلمته باحتفالية قادرون باختلاف ، أن هذا المشروع يعمل على تحسين أحوال المواطنين وتيسير المعيشة لهم، معقبا: " لو قدرنا نحسن أحوال الناس ونيسر المعيشة لهم هنكون عملنا حاجة كبيرة أوى ".