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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار أعيرة الذهب في مستهل تعاملات الإثنين 6- 12- 2021

أسعار - الذهب
أسعار - الذهب

ننشر أسعار الذهب في مصر  خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 6 ديسمبر 2021 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.

 

 

وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 896 جنيها

 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الإثنين نحو 821 جنيها

 

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 784جنيها

 

 

بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الإثنين نحو 672 جنيها.

 

 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الإثنين نحو 523 جنيها.

 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الإثنين نحو 448 جنيها.

 

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين نحو 6272 جنيها.

 

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الإثنين نحو 896 الف جنيه

 

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1784 دولار 

للأوقية

 

 

أسعار المصنعية والدمغة

 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

 

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

 

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

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