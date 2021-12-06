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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين 6 ديسمبر 2021

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء اليوم الأثنين

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء في مصر، خاصة أسعار الأسمنت والحديد،اليوم الإثنين 6 ديسمبر 2021، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .


ويستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين على النحو التالي:

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم الإثنين

سجل سعر حديد المصريين 15300 جنيه للطن، فيما سجل سعر حديد عز 15600 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الجمعة 15500 جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الإثنين عند 15400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المراكبي وسرحان والمعادي و العشرى ومصر ستيل 15100 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد عطية نحو 15100 جنيه للطن الواحد 

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الإثنين:


واستقر سعر الأسمنت اليوم ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1073 جنيها لطن المسلح.

وسجل أسمنت وداى النيل 1030 جنيها للطن.

وسجل أسمنت السويدي 1090 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت حلوان اليوم الإثنين 1070 جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت سيناء 993 جنيها للطن.

سجل سعر أسمنت بني سويف 1080 جنيها للطن .

واستقر سعر أسمنت سيناء عند 993 جنيها للطن .

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

أسعار مواد البناء حديد عز حديد المصريين أسعار الأسمنت اليوم الأثنين

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