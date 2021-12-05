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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان جرئ.. منى ممدوح تتألق بالأصفر في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

صدى البلد

بدأ توافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء قبل حفل ختام الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 


وظهرت الفنانة منى ممدوح، في الصور بإطلالة مثيرة وأنيقة مرتدية فستان باللون الأصفر بفتحة من الساق والظهر ومكشوف من الصدر، وهو ما جعل إطلالتها مثيرة كشفت عن جمالها وأناقتها وكشف عن وزنها المثالي.

وعلق متابعيها على السوشيال ميديا بأنه الفستان الأكثر إثارة بختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.


 

وتركت منى ممدوح شعرها منسدلًا، بطريقة تتناسب مع إطلالتها.


 

حفل ختام مهرجان القاهرة 

وقررت إدارة مهرجان القاهرة، عرض الفيلم الذى سيفوز بجائزة بالهرم الذهبي بمسرح النافورة بعد انتهاء حفل الختام.


 

وكشف مصدر في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تحضير المهرجان لمفاجأتين في حفل الختام.

وقال المصدر لموقع صدى البلد: " مفاجأة حفل الختام سيكون حضور الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز والفنان رشوانتوفيق وسيكون لهما دورا في توزيع الجوائز".

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