المصرى للإعاقة: كل مرة الرئيس السيسي بيدينا أكثر مما نحلم به في "قادرون باختلاف"

أعربت أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية عن سعادتها البالغة لتنظيم احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الثالثة قائلة: كل مرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بيدينا أكثر مما نحلم به في احتفالية قادرون باختلاف".



تابعت أمل مبدى في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON: قائلة :" لأول مرة في العالم رئيس جمهورية يتحاور ويجيب على أسئلة الأطفال من ذوي الهمم".

الخطة الموضوعة



وكشفت أن الخطة الموضوعة ضمن الاحتفالية أن يتم التوقف عند ثلاث نقاط لكن الرئيس السيسي وقف إستجابة للاطفال 19 مرة قائلة:"الخطة كانت إننا نقف في 3 نقط.. والرئيس وقف في 19 نقطة استجابة الأطفال قادرون باختلاف".

وأكدت : أن الرئيس أخذ قرار تدريب المدرسين للتعامل مع الأطفال ذوي الهمم في نفس الوقت"، معقبة" الناس كانوا مبهورين باحتفالية قادرون باختلاف.. وتم الإعداد لها في شهر ونص".



ولفتت إلى أنها بكت من كلام وأحاديث الناس للرئيس السيسي قائلة: "عيطت من كلام الناس للرئيس السيسي لأنه دعمهم كثيرا و"ربنا يجبر خاطره لأنه جابر للخواطر".