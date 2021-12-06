جد يضرب حفيدته.. وينكر زواج ابنته ليحصل على 950 ألف.. فيديو

قدمت الإعلامية نهال طايل قضية جديدة خلال برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، قصة سيدة تزوجت عرفيا من ابن خالتها القاصر الأصغر منها بـ7 سنوات وأنجبت منه طفلين وتركته، فكان العريس هو القاصر والعروسة هي البالغة.

وقالت والد الشاب، أنه زوج أبنه فى سن صغير 15 عام، وكما هو العرف السائد، قام هو بالإمضاء على وصلين أمانة لوالد العروسة.

950 ألف جنيه

وأوضح والد الشاب: أن العروسة أنجبت طفلين من ابنه، وكثيرا ما كانت تفتعل مشاكل، فقام أبنه بالاتصال بوالد العروسة ليخبره.

وأضاف والد الشاب: حضر والد العروسة واخذها، وتركت الطفلتين، معقبا:" البنت بتقوله خدنى معاك يا جدى ضربها برجله ومشى".



وأكد والد العريس،أن الرجل رفض توثيق عقود الزواج، وأخذ بنته، وقام برفع وصلات الأمانة بمبلغ 950 ألف جنيه.