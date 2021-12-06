على أنغام يا أسمراني اللون.. لبنى عبد العزيز تخطف الأنظار بختام مهرجان القاهرة

خطفت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز الأنظار اليها بعدما ظهرت في مهرجان القاهرة السينمائي لتقديم إحدى الجوائز في حفل الختام.

صفق الجمهور بشدة لـ "لبني" وظهرت على أنغام أغنية "أسمر يا أسمراني" لعبد الحليم حافظ.

حرص عدد كبير من النجوم على التواجد بالريد كاربت في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43.



وكان من بين هؤلاء النجوم كل من الفنانة ناهد السباعي، ووالدتها، الهام شاهين، وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وإسلام إبراهيم وصبري فواز وسامو زين، ومادلين طبر، وأروى جودة، وغيرهم.



وقررت إدارة مهرجان القاهرة، عرض الفيلم الذي سيفوز بجائزة بالهرم الذهبي بمسرح النافورة بعد انتهاء حفل الختام.



أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 43، ، بدار الأوبرا المصرية، عن منح لورا ساماني، مخرجة فيلم "جسد ضئيل - Small Body"، الذي شارك ضمن المسابقة الدولية، جائزة الهرم الفضي (جائزة لجنة التحكيم الخاصة).