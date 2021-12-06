إلهام شاهين عن مهرجان القاهرة: سنة منظمة وفيها مستوى عال من الأفلام.. فيديو

علقت إلهام شاهين على مشاركتها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ43.

وقالت "شاهين"، خلال لقائها على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عبر فضائية "دي إم سي"،: "سنة منظمة وفيها مستوى عال من الأفلام".

وأشارت: "فيه أفلام كثيرة عجبتني، ومنها فيلم الفنان ظافر العابدين وهذا العمل هو المفاجأة بالنسبة لي".

من الزمن الجميل.. إلهام شاهين تختار هذه الفنانة لتحصل على جائزة باسمها



قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها إذا اختارت جائزة تقديرية تحمل أسم فنان أو فنانة من فنانى الزمن الجميل ستختار جائزة “ الفنانة هند رستم”.

وأوضحت إلهام شاهين، خلال حديثها على هامش ختام مهرجان القاهرة السينمائى، أن هند رستم قدمت للسينما والفن تنوع كبير في أدوارها، إذ جسدت الراقصة والراهبة وكل الأنماط بمهارة شديدة.

نجاح المهرجان

وأكدت شاهين فخرها بنجاح دورة مهرجان القاهرة ومستوى الأفلام المشاركة".