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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

"كنت في الجنة".. مصطفى شعبان يروي كواليس تجهيز احتفالية "قادرون باختلاف"

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

أعرب  الفنان  مصطفى شعبان، عن سعادته للمشاركة في احتفالية قادرون باختلاف قائلاً: "كنت محظوظ بالمشاركة في احتفالية قادرون باختلاف.. والنهاردة احتفلنا بخروج كتاب مادة القيم".

وأضاف مصطفى شعبان، في مداخلة هاتفية خلال  برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، قائلاً: "قادرون باختلاف موجودين بالفعل ولازم نحترمهم ونقدرهم".

 وعلق الفنان على مشهد دعاء والدة الشاب عبد الرحمن ودعائها للرئيس السيسي قائلاً: "دعاء والدة عبدالرحمن للرئيس السيسي وبكائه كانت لحظة مؤثرة جدا في احتفالية قادرون باختلاف".

وعن مشاعره في فترة الاعداد للاحتفالية عقب قائلا: "أثناء التحضير لاحتفالية قادرون باختلاف مع ذوي الهمم كنت حاسس إني في الجنة".

وأتم مصطفى شعبان قائلاً : " لما الرئيس يدي من وقته 4 ساعات لذوي الهمم يبقى إحنا علينا كتير".

مصطفى شعبان احتفالية قادرون باختلاف الإعلامية لميس الحديدي والدة عبدالرحمن الرئيس السيسي

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