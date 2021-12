وزيرة الثقافة حاضرة.. التفاصيل الكاملة لحفل ختام مهرجان القاهرة

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة حفل ختام الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وسلمت جائزة الهرم الذهبى لأفضل فيلم والتى نالها فيلم "الثقب في السياج - The Hole in the Fence"، من إخراج خواكين ديل باسو. وذلك على مسرح الأوبرا الكبير وبحضور المنتج والسيناريست محمد حفظي رئيس المهرجان ، المخرج الفرنسى تيرى فريمو رئيس مهرجان كان ، خوسيه اوكتافيو سفير المكسيك بالقاهرة ، هونج جين ووك َسفير كوريا الجنوبية في مصر ، لورانس بيندر أحد أهم المنتجين فى العالم وعدد من ممثلى الدول ونجوم وصناع الفن السابع المصريين والعالميين .





وجهت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه المتواصل وإيمانه بعمق وأهمية الإبداع في بناء الشخصية المصرية وتنمية ادراكها بمتطلبات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، واشارت الى الحرص على اقامة الفعاليات الفنية بكافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا مما كان له من دور كبير في إقامة المهرجان وخروجه بمستوى يليق بَمكانة وريادة مصر ، كما تقدمت بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تقديمه كافة أشكال الدعم لإقامة الفعاليات الكبرى بالوزارة، وإلى وزارات الصحة والداخلية وكل من ساهم فى نجاح هذه الدورة كما وجهت التحية لرئيس المهرجان وفريق العمل . واكدت إن الثقافة والفنون بمختلف الصور تُعد ضمانة فاعلة للتقارب الوجداني بين الشعوب، وأوضحت أن نجاح هذه الدورة يجسد انتصاراً مبهراً لصناعة السينما، وقدرتها على الصمود في مواجهة كافة التحديات التي يواجهها أي مجتمع، وأثنت على ماشهدته هذه الدورة من الحضور الكبير للجمهور والرواج الذي حظيت به كافة عروض المهرجان.

من جانبه وجه رئيس المهرجان محمد حفظي الشكر لوزارة الثقافة على دعمها والذى يرسخ حقيقةً إيمان الدولة بقيمة الفنون في تشكيل وعي المجتمعات ووجه الشكر للجان التحكيم وأعضاء اللجنة العليا والرعاة وكل من ساهم في خروج هذه الدورة للنور ، وأوضح ان التواجد الجماهيرى للمهرجان كان كبيرا جدا بالنسبة لحضور العروض والفعاليات المصاحبة وعبر عن سعادته بمحتوى الأفلام التى تم عرضها .

وكانت وزيرة الثقافة قد سلمت جوائز الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والاى جاءت كالتالى :

*1- جوائز المسابقة الدولية*

- جائزة هنري بركات لأحسن إسهام فني تُمنح لـ خوسيه أنجل أليون عن تصوير فيلم "إنهم يحملون الموت – They Carry Death"، وهو من إخراج هيلينا جيرون، وصامويل م. ديلجادو.

- جائزة أحسن ممثلة تُمنح لـ سوامي روتولو عن دورها في فيلم "كيارا - A Chiara"، من إخراج جوناس كاربينيانو.

- جائزة أحسن ممثل تُمنح لـ محمد ممدوح عن دوره في فيلم "أبو صدام - Abusaddam"، للمخرجة نادين خان.

- جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو تُمنح لـ بيتر كيريكس وإيفان أوستروتشوفسكي عن فيلم "107 أمهات - 107 Mothers"، من إخراج بيتر كيريكس.

- جائزة الهرم البرونزي والتي تُمنح للمخرج عن عمله الأول أو الثاني، تذهب لـ فيلم "انطوائيون - Aloners"، من إخراج هونج سيونج يون.

- جائزة الهرم الفضي (جائزة لجنة التحكيم الخاصة) تذهب لـ لورا ساماني، مخرجة فيلم "جسد ضئيل - Small Body".

- جائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم تذهب لـ "الثقب في السياج - The Hole in the Fence"، من إخراج خواكين ديل باسو.

*2- جائزة تصويت الجمهور (جائزة يوسف شريف رزق الله)*

- ذهبت لـ فيلم "بنات عبد الرحمن - Daughters of Abdul Rahman"، من إخراج زيد أبو حمدان.

*3- جوائز مسابقة الأفلام القصيرة*

- جائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير ذهبت لـ فيلم "نقطة عمياء - Blind Spot"، من إخراج لطفي عاشور.

- جائزة لجنة التحكيم الخاصة ذهبت مناصفة لـ فيلم "ثم حل الظلام - Then Came Dark " وهو من إخراج ماري روز اسطا، وفيلم "ولا حاجة يا ناجي.. اقفل"، من إخراج يوحنا ناجي.

*4- جوائز مسابقة آفاق السينما العربية*

- جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم ذهبت لـ فيلم "دفاتر مايا - Memory Box"، من إخراج جوانا حاجي توما، وخليل جريج.

- جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة) مُنحت لـ فيلم "فياسكو - Fiasco" من إخراج نقولا خوري.

- جائزة أحسن فيلم غير روائي مُنحت للفيلم الوثائقي "من القاهرة - From Cairo" للمخرجة هالة جلال.

- جائزة أحسن أداء تمثيلي مُنحت لـ عفيفة بن محمود عن دورها في فيلم "أطياف - Streams" للمخرج مهدي هميلي.

- تنويه خاص لـ فيلم "قدحة - A Second Life" للمخرج أنيس الأسود.

*5- جوائز مسابقة أسبوع النقاد الدولية*

- جائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم التي تمنح للمخرج ذهبت لـ أمير فخر الدين، عن فيلم "الغريب - The Stranger".

- جائزة فتحي فرج (جائزة لجنة التحكيم الخاصة) مُنحت لـ فيلم "جذور برية – Wild Roots" للمخرجة هانجي كيس.

- تنويه خاص للممثلة أرسيليا راميريز، عن دورها في فيلم "المدني - La Civil" من إخراج تيودورا ميهاي.

*6- جائزة أفضل فيلم عربي*

- جائزة أفضل فيلم عربي ذهبت لـ فيلم "الغريب – The Stranger" للمخرج أمير فخر الدين.

- تنويه خاص لـ فيلم "فياسكو - Fiasco"، من إخراج نقولا خوري.

*7- جائزة فيبريسي*

- ذهبت الجائزة لـ فيلم "غُدوة - Tomorrow"، من إخراج ظافر العابدين.

قدمت الحفل الاعلامية جاسمين طه وشارك فيه الفنان حميد الشاعري، كما قام العديد من الفنانين الكبار بتسليم عدد من الجوائز منهم الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز، الفنان الكبير رشوان توفيق، الفنانة نيللي كريم، الفنانة أمينة خليل.

كما تضمن الحفل تسليم جوائز وتكريمات على هامش الفعاليات وهي، جائزة unfpA وقدمتها جيرمان حداد الممثل المساعد لصندوق الامم المتحدة للسكان في مصر، وذهبت لفيلم الامتحان للمخرج شوكت أمين وتسلمها الناقد كاظم السلومي

، جائزة منصة تيك توك وقدمها هاني كامل مدير محتوى تيك توك لشمال افريقيا، وجائزة أحسن ممثل وذهبت للممثلة أمل سمير عن فيلم كرامتك، وجائزة احسن ممثل ذهبت للممثل حمدي عاشور عن فيلم تاتو، وجائزة أحسن فيلم "نورها اختفى" للمخرج على خالد، كما تضمن الحفل تكريم المنتج الامريكي لورانس بيندر، وتكريم تيرى فريمو مدير مهرجان كان.

واختتم الحفل بعرض الفيلم الفائز بجائزة الهرم الذهبي وهو فيلم الثقب في السياج - The Hole in the Fence"، من إخراج خواكين ديل باسو، وذلك على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.