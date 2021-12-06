عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة التضامن لـ ذوي الهمم: مكتبي مفتوح لكل طلباتكوا

بطل الجمهورية في
بطل الجمهورية في ألعاب القوى من ذوي الهمم ووزيرة التضامن

قدمت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التحية على الهواء لـ محمود أحمد، بطل الجمهورية في ألعاب القوى من ذوي الهمم، ومقدم احتفالية "قادرون باختلاف" اليوم، قائلة: "كان رائع وواعد وانسان جميل ومبدع وقدم لقاء مختلف وبطاقة مختلفة .. لذك أنا بحييه".

وأضافت نيفين القباج في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية" سي بي سي"، قائلة: "امتعنا انهاردة بوجوده .. وباب الوزارة مفتوح ليكوا .. وأهلا وسهلاً بيكوا في أي وقت عشان نكمل الطلبات كلها ونحققلكوا كل اللي نفسكوا فيه".

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي قائلة: "احنا يمكن بنحتفل مرة في العام، ولكن عندنا 365 يوم في السنة نتقابل فيها، وننفذلكوا اللي انتوا عايزينه .. وإن شاء نعمل اجتماع ليهم قريب ونستمر في تنفيذ طلباتكوا".

وواصلت نيفين القباج قائلة: "الرئيس السيسي ربنا يديه الصحة، على استعداد انه يعمل أي حاجة عشانهم".

وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي ذوى الهمم ألعاب القوى احتفالية قادرون باختلاف نيفين القباج الرئيس السيسي

موضوعات متعلقة

قريبين ولو بعاد.. وزيرة التضامن توضح هدف إطلاق معرض ديارنا

دعاء الأيام البيض .. أدعية تفك الكرب وتوسع الرزق

صيام الأيام البيض .. 8 فضائل تجعلك تصومها

وزيرة التضامن: مبادرة حياة كريمة قضية وطن

توقعات الأبراج لشهر 12.. مفاجأة الثور والأسد لا يخاف

عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب: ملحمة‭ ‬‮‬الأمن‭ ‬والأمان‮‬‭ ..‬ملحمة‭ ‬وطنية.. ‬قادها‭ ‬السيسي

شاهد .. مي سليم تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

مؤتمر العمل العربي برعاية الرئيس السيسي .. عقد ندوة قومية عن "تداعيات جائحة كورونا على أوضاع العمال العرب..توجيه الشكر لمصر و12 دولة عربية لسداد مساهماتها في موازنة المنظمة

ترشيحاتنا

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

دخول مفاجئ.. ماعز في مكتب حكومي يثير الجدل

بيراميدز يكشف حقيقة عروض رمضان صبحي

بطل ألعاب قوى من ذوي الهمم: النادي كان بيتي وكنت بحوش مصروفي عشان أجيب ملابس التدريب

عامر عامر حارس سيراميكا كليوباترا: كنت قريبا من الانضمام للأهلي في 2019 ولكن

عشق بالنسبالي.. بطل ألعاب قوى من ذوي الهمم يطلب دخول النادي الأهلي| فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 فئات.. الصحة تحدد موعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا.. تفاصيل

بداية عام 2022 ..زيادة أجور وعلاوات هذه الفئة من الموظفين..تفاصيل

أحمد موسي يعتذر لـ عمر كمال.. والأخير: اعتذارك على راسي

"ارتفاع الأمواج 5 امتار".. الأرصاد الجوية تكشف عن مفاجأة بالإسكندرية |فيديو

مفاجأة.. كأس أمم أفريقيا مهددة بالإلغاء

طقس الـ 72 ساعة القادمة | تحذير لمدن السواحل .. وعواصف ترابية وأمطار بباقي المحافظات

طقس اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد الجوية لـ 3 محافظات ساحلية

إبراهيم فايق يسخر من حسام البدري.. ويوجه رسالة شديدة اللهجة لمنتقدي المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تعلم أن هناك دراكولا حقيقي؟.. لماذا علق فلاد الثالث 100 ألف شخص على الخوازيق؟

السجين رقم 46664.. حكاية قاهر التفرقة العنصرية الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا

ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور النجوم على الريد كاربت| شاهد

رجال قُساة في حياة فايزة أحمد.. لماذا حاول أحدهم قتلها واتهمها آخر بخطف ابنته؟

فيديو

فيديو جراف.. فطير ومش وعسل.. كيف استقبل أهالي الأقصر السفير الكندي

مشاهد إنسانية.. ماذا قال الرئيس لأصحاب الهمم في احتفالية قادرون باختلاف؟

تفاصيل جديدة عن أزمة محمد نجاتي مع منة عرفة.. فيديوجراف

مشاهد مؤثرة لـ الرئيس السيسي خلال فعاليات احتفالية قادرون باختلاف.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

اﻟﻤﺰﻳﺪ