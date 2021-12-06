وزيرة التضامن لـ ذوي الهمم: مكتبي مفتوح لكل طلباتكوا

قدمت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التحية على الهواء لـ محمود أحمد، بطل الجمهورية في ألعاب القوى من ذوي الهمم، ومقدم احتفالية "قادرون باختلاف" اليوم، قائلة: "كان رائع وواعد وانسان جميل ومبدع وقدم لقاء مختلف وبطاقة مختلفة .. لذك أنا بحييه".

وأضافت نيفين القباج في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية" سي بي سي"، قائلة: "امتعنا انهاردة بوجوده .. وباب الوزارة مفتوح ليكوا .. وأهلا وسهلاً بيكوا في أي وقت عشان نكمل الطلبات كلها ونحققلكوا كل اللي نفسكوا فيه".

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي قائلة: "احنا يمكن بنحتفل مرة في العام، ولكن عندنا 365 يوم في السنة نتقابل فيها، وننفذلكوا اللي انتوا عايزينه .. وإن شاء نعمل اجتماع ليهم قريب ونستمر في تنفيذ طلباتكوا".

وواصلت نيفين القباج قائلة: "الرئيس السيسي ربنا يديه الصحة، على استعداد انه يعمل أي حاجة عشانهم".