عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 6-12-2021

الدواجن
الدواجن

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الإثنين  6-12-2021  في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 6-12-2021  في السوق المحلية:
 

الدواجن البيضاء : بين 25  و 26 جنيهًا للكيلو في المزرعة 

الدواجن البلدى :  بين 35- 36 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 33-36 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 29- 30 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 60 -65  جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 50  جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء : بين 19-20 جنيهًا للكيلو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 5-12-2021

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين  6-12-2021  فى السوق المحلية:
 

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين  في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 6.25_6.5 جنيه 

كتكوت ساسو : 3_3.25  جنيه

 

أسعار البيض اليوم الاثنين 6-12-2021  في السوق المحلية: 

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم بين 42 - 43 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض حول 40-41 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 56-57 جنيها.         

             

أسعار البط اليوم الاثنين  6-12-2021  في السوق المحلية: 

أسعار البط المسكوفي اليوم بين 46 -47 جنيها

أسعار البط البلدي بـين 50-55 جنيها للكيلو.

اسعار اسعار الدواجن البيض اسعار الدواجن والبيض أسعار الكتاكيت اليوم أسعار البيض اليوم أسعار البط اليوم

موضوعات متعلقة

البوري بـ 85 والجمبري من 150 لـ 200 جنيه.. أسعار السمك بالأسواق..فيديو

كيلو الفراخ البيضاء بـ 27 جنيها.. آخر أسعار الدواجن بالأسواق اليوم.. فيديو

لبنان.. إرتفاع في أسعار الخضار والفاكهة الأيام المقبلة

استقرار أسعار الذهب بمنتصف التعاملات اليوم

ترشيحاتنا

كيف يجري الشيطان منا مجرى الدم؟.. علي جمعة يوضح

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6 - 12 - 2021 والقنوات الناقلة

أسعار أعيرة الذهب في مستهل تعاملات الإثنين 6- 12- 2021

نوستالجيا| سيارات ألمانية تألقت في الشوارع المصرية .. صور

يوتيوب يعلن شروط الربح من صندوق تمويل فيديوهات Shorts في مصر والدول العربية

CNN: بايدن قد يعلن مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية في بكين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الإثنين

3 فئات.. الصحة تحدد موعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا.. تفاصيل

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

بداية عام 2022 ..زيادة أجور وعلاوات هذه الفئة من الموظفين..تفاصيل

"ارتفاع الأمواج 5 امتار".. الأرصاد الجوية تكشف عن مفاجأة بالإسكندرية |فيديو

أحمد موسي يعتذر لـ عمر كمال.. والأخير: اعتذارك على راسي

مفاجأة.. كأس أمم أفريقيا مهددة بالإلغاء

طقس الـ 72 ساعة القادمة | تحذير لمدن السواحل .. وعواصف ترابية وأمطار بباقي المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تعلم أن هناك دراكولا حقيقي؟.. لماذا علق فلاد الثالث 100 ألف شخص على الخوازيق؟

السجين رقم 46664.. حكاية قاهر التفرقة العنصرية الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا

ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور النجوم على الريد كاربت| شاهد

رجال قُساة في حياة فايزة أحمد.. لماذا حاول أحدهم قتلها واتهمها آخر بخطف ابنته؟

فيديو

فيديو جراف.. فطير ومش وعسل.. كيف استقبل أهالي الأقصر السفير الكندي

مشاهد إنسانية.. ماذا قال الرئيس لأصحاب الهمم في احتفالية قادرون باختلاف؟

تفاصيل جديدة عن أزمة محمد نجاتي مع منة عرفة.. فيديوجراف

مشاهد مؤثرة لـ الرئيس السيسي خلال فعاليات احتفالية قادرون باختلاف.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

اﻟﻤﺰﻳﺪ