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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| معلومات لا تعرفها عن شيماء المغربي المرتبط بها عمر كمال.. حمو بيكا: «طول عمري شقيان واشتغلت كل حاجة»

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:
 

المخرج عمرو سلامة يكشف كواليس مسلسل بيمبو| فيديو

كشف المخرج عمرو سلامة في خلال لقاءه مع عدسة صدى البلد تفاصيل أحدث أعماله الدرامية مسلسل بيمبو، وكشف عن طريقة اختيار للنجوم والفكرة التي يتناولها العمل".
 

بعد إعلان عمر كمال ارتباطه بها.. معلومات لا تعرفها عن شيماء المغربي

أعلن مطرب المهرجانات عمر كمال ارتباطه بالمطربة شيماء المغربي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وزيرة الثقافة حاضرة.. التفاصيل الكاملة لحفل ختام مهرجان القاهرة

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة حفل ختام الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وسلمت جائزة الهرم الذهبى لأفضل فيلم والتى نالها فيلم "الثقب في السياج - The Hole in the Fence"، من إخراج خواكين ديل باسو.

 

عمرو دياب يتألق مع الجمهور السعودي بحفله في جدة
 

أحيا المطرب عمرو دياب حفلًا كبيرًا أمس الأحد في كورنيش مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتفاعل الجمهور مع اغاني "دياب" الشهير حيث قدم الليله، اجمل عيون، وياه وغيرها من أعماله التي يحبها الجمهور.

 

فرق 14 سنة بين الصورتين.. حمو بيكا: «طول عمري شقيان واشتغلت كل حاجة»| شاهد

وجه مطرب المهرجانات حمو بيكا، رسالة لـ جمهوره وكشف عن أبرز الأعمال التي عمل بها وذلك من خلال نشره تدوينة  عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. 
 

عمرو دياب مهرجان القاهرة السينمائي إيناس عبد الدايم التواصل الاجتماعي مطرب المهرجانات حمو بيكا

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