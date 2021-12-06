المخرج عمرو سلامة يكشف كواليس مسلسل بيمبو| فيديو

كشف المخرج عمرو سلامة في خلال لقاءه مع عدسة صدى البلد تفاصيل أحدث أعماله الدرامية مسلسل بيمبو، وكشف عن طريقة اختيار للنجوم والفكرة التي يتناولها العمل".



وكان قد كشف المخرج عمرو سلامة كواليس اختيار المغني ويجز ليشارك في مسلسله الجديد بيمبو، والأسباب التي حمسته له، وأكد أنه خضع لاختبارات قبل قبوله.

وقد كشفت منصة شاهد vip عن موعد عرض مسلسل بيمبو، والذى يقوم بإخراجه عمرو سلامة.



ومن المقرر عرض أولى حلقات المسلسل يوم 21 ديسمبر المقبل، حيث من المقرر أن يشارك ويجز فى بطولته.



وكان قد طرح المخرج عمرو سلامة، البوستر الأول للمسلسل الجديد الذي يحمل إسم “بيمبو".



نشر عمرو سلامة، بوستر مسلسل بيمبو الذي ضم كل من الفنان أحمد مالك، و ويجز، وهدى المفتي، وعلق عليه قائلاً: “سيداتي آنساتي سادتي… نقدم لكم أول بوستر لمسلسلنا الجديد (بيمبو) من أعمال منصة شاهد VIP الأصلية، إنتاج شركة دائرة ميم الإبداعية وشركة فيلم فاكتوري .. رهاننا أنكم سترون عمل مختلف جدا… جدا”.







