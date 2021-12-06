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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المخرج عمرو سلامة يكشف كواليس مسلسل بيمبو| فيديو

عمرو سلامة
عمرو سلامة

كشف المخرج عمرو سلامة في خلال لقاءه مع عدسة صدى البلد تفاصيل أحدث أعماله الدرامية مسلسل بيمبو، وكشف عن طريقة اختيار للنجوم والفكرة التي يتناولها العمل".


وكان قد كشف المخرج عمرو سلامة كواليس اختيار المغني ويجز ليشارك في مسلسله الجديد بيمبو، والأسباب التي حمسته له، وأكد أنه خضع لاختبارات قبل قبوله.

وقد كشفت منصة شاهد vip  عن موعد عرض مسلسل بيمبو، والذى يقوم بإخراجه عمرو سلامة.

عمرو سلامة يكشف كواليس اختيار ويجز لمسلسل "بيمبو".. خاص

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ومن المقرر عرض أولى حلقات المسلسل يوم 21 ديسمبر المقبل، حيث من المقرر أن يشارك ويجز فى بطولته.


وكان قد طرح المخرج عمرو سلامة، البوستر الأول للمسلسل الجديد الذي يحمل إسم “بيمبو".


نشر عمرو سلامة، بوستر مسلسل بيمبو الذي ضم كل من الفنان أحمد مالك، و ويجز، وهدى المفتي، وعلق عليه قائلاً: “سيداتي آنساتي سادتي… نقدم لكم أول بوستر لمسلسلنا الجديد (بيمبو) من أعمال منصة شاهد VIP الأصلية، إنتاج شركة دائرة ميم الإبداعية وشركة فيلم فاكتوري .. رهاننا أنكم سترون عمل مختلف جدا… جدا”.


 


 

المخرج عمرو سلامة عمرو سلامة الفنان احمد مالك هدي المفتي أحمد مالك

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