فرق 14 سنة بين الصورتين.. حمو بيكا: «طول عمري شقيان واشتغلت كل حاجة»| شاهد

وجه مطرب المهرجانات حمو بيكا، رسالة لـ جمهوره وكشف عن أبرز الأعمال التي عمل بها وذلك من خلال نشره تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب حمو بيكا: "ما بين الصورة دي ودي فرق ١٤ سنة بحمد ربنا على اللي وصلتله.. طول عمري شقيان موصلتش لأي حاجه بالساهل.. اشتغلت .. جزار - نجار مسلح - سواق توك توك دول أشهر حاجه اللي كل الناس تعرفها".



وأضاف بيكا: “أما باقي الشغل أي حاجه تتخيلها اشتغلتها شقيان وأنا عندي ١٢ سنة.. المضمون اسعى يا عبد وأنا أسعي معاك.. الحمد لله نعمة ربنا كبيرة”.

وقال حمو بيكا، في لقاء له بعد انتهاء حفله الثاني في المملكة العربية السعودية: “سعيد بالوقوف أمام عدد كبير من الجمهور في موسم الرياض”.

ودافع حمو بيكا عن أغاني المهرجانات في لقاء تلفزيوني له على هامش فعاليات موسم الرياض، قائلاً: إن نجاح حفلاته في السعودية رسالة تعبر عن نجاح ما يقدمه.

واستطرد حمو بيكا قائلاً: "عملنا مزيكا واتسمعنا.. الفن ده ميتهاجمش.. احنا قدمنا حاجة الناس حبيتها وبنقول حاجة من صوت الشارع.. الناس طلعت كتير هاجمت المهرجان بس طول منا عايش هيفضل المهرجان مكمل".

وأشار حمو بيكا إلى أنه لم يكن متوقعًا النجاح الذي حققه مؤخرا، خاصة أنه لم يكن على تواصل مع السوشيال ميديا في السابق، لكن بعد تطوير الموسيقى وكلام أغانيه استطاع إيصال فنه لجمهور أكبر.