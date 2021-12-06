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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

"قالتلي العصايا أطول منك".. بطلة قصار القامة تحكي موقف مؤثر مع مُعلمتها| فيديو

إيناس الجبالي، أول
إيناس الجبالي، أول بطلة من قصار القامة في رفع الأثقال

قالت إيناس الجبالي، أول بطلة من قصار القامة في رفع الأثقال، : "كنت بتفرج على احتفالية قادرون باختلاف العام الماضي، وكنت بحلم إني أكون معاهم .. ولما وزارة الشباب والرياضة رشحتني اني احضر .. انا مكنتش مصدقة ولا كنت متخيلة اني أحضر الاحتفالية ديه".

وأضاقت إيناس الجبالي خلال لقائها مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية" سي بي سي"، قائلة: "عشان كده فرحت جداً، وإداني طاقة ايجابية كبيرة .. لأن زمان كان فيه تنمر كتير عليا زكان شديد ولكن أنا مستسلمتش".

وتابعت أول بطلة من قصار القامة في رفع الأثقال قائلة: "وأنا في المدرسة زمايلي كانوا بيتريقوا عليا تريقة صعبة جداً، والأصعب إن المُعلمة اتريقت عليا وقالتلي ديه العصايا أطول منك".

وأكملت إيناس الجبالي: "ديه كانت الكسرة بنسبالي، وقولت خلاص مش عايزة أروح المدرسة تاني، ولكن بابا اللي بدأ يشجعني، وبقيت بطلة، وخدت ثقة أكتر".

ووجهت أول بطلة من قصار القامة في رفع الأثقال كلامه لـ المُعلمة التي سخرت منها بسبب قصر قامتها، قائلة: "عايزة أقولك دلوقتي شكرا .. كلمتك هي اللي وصلتني".

وقدمت إيناس الجبالي الشكر لـ الرئيس السيسي قائلة: “انا بشكره لأني بحبه وفرحانة اني شوفته انهاردة في احتفالية قادرون باختلاف ومبسوطة أوي .. وأول ما شوفته قولتله كده .. كنت حاسة ان أنا اتولدت من جديد .. وأن أنا هبدأ انجازات أكبر وأكبر كمان”.

قصار القامة إيناس الجبالى رفع الاثقال الرئيس السيسي احتفالية قادرون باختلاف

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