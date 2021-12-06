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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يعود للتدريبات بالتتش استعداداً للسوبر الأفريقي

صدى البلد

يعود الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتدريباته اليوم بإستاد مختار التتش بعد راحة سلبية استمرت قرابة 10 أيام بسبب توقف مسابقة الدوري لمشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب المقامة حالياً في الدوحة.

ويقود بيتسو موسيماني تدريبات الفريق بدءاً من اليوم استعداداً لمواجهة السوبر الأفريقي المقرر لها 24 ديسمبر الجاري بالدوحة أمام الرجاء البيضاوي.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2021، التي أجريت بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمدينة زيورخ السويسرية، عن مواجهة الأهلي أمام مونتيري المكسيكي في افتتاح مبارياته بالدور ربع النهائي للبطولة.

فيما سيواجه الفائز من مباراة الأهلي ومونتيري، فريق بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي.

وستقام مباراة الافتتاح يوم 3 فبراير، بمواجهة الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي، وسيلتقي الفائز من الفريقين مع الهلال السعودي في الدور ربع النهائي.

ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام بدولة الإمارات خلال الفترة بين 3 و12 فبراير المقبل، إلى جانب الأهلي، كل من:

الجزيرة الإماراتي ممثل البلد المضيف، وتشيلسي الإنجليزي، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، ومونتيرى المكسيكي، والهلال السعودي، وبالميراس البرازيلي.

يذكر أن الأهلي سبق له المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في 6 مرات سابقة، أعوام 2005، و2006، و2008، و2012، و2013، و2020.

كما حقق الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولتي 2006 و2020.

 

مختار التتش الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي المنتخب الوطني كأس العرب بيتسو موسيماني

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