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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

إعداد القادة: انطلاق البرنامج التدريبي للطلاب المشاركين في تنظيم الفعاليات والأعمال اللوجستية

معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة

شهد معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، تحت قيادة بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، انطلاق برنامج إعداد الطلاب المشاركين في أعمال تنظيم الفعاليات المختلفة والأعمال اللوجستية بالوزارة، بحضور السفير شريف يحيى رفعت نعمان ـ السفير بديوان عام وزارة الخارجية- سفيرا فوق العادة مفوضا عاما لدى حكومة جمهورية فنلندا السابق وسفير مصر السابق.

 

 وخلال كلمته أكد الأستاذ الدكتور كريم همام على اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتأهيلهم ودمجهم فى جميع مناحى الحياة للاستفادة من خبراتهم فى تحقيق التنمية المستدامة والجمهورية الجديدة، لذا وجب إعداد هؤلاء الشباب ببرامج تدريبية ونظريات الإدارة والتخطيط لإنشاء قاعدة شبابية قادرة مبدعة ومبتكرة و إمدادهم بكل ما يلزم من خبرات ومهارات ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع قادرين على تحمل المسئولية والمساهمة في خدمة هذا الوطن العزيز.

 

هذا وقد تضمن فعاليات اليوم حلقة نقاشية عن المراسم والبروتوكولات حاضر بها السفير شريف يحيى نعمان، حيث استمع سيادته لجميع تساؤلات الطلاب حول فن المراسم والاستقبال وأوضح سيادته أن المراسم أساسها سلوكيات أو اتباع السلوك بالغ التهذيب، تبدأ هذه السلوكيات بالاحترام والابتسامة وتعد هى مجموعة الإجراءات والتقاليد وقواعد اللياقة التي تقوم على  التمسك بالتقاليد والأعراف في اتباع قواعد السلوك المهذب، وحث سيادته الشباب على ضرورة التعاون بين جميع فريق العمل المنوط لهم بتنظيم فعاليات وأعمال لوجستية لتبادل الخبرات بينهم، كما نصح الشباب بضرورة التعامل مع جميع المواقف بدبلوماسية وكذلك بهدوء وإتقان.

 

وفى نفس السياق أوضح طرق التنسيق بين فريق العمل الواحد وضرورة الالتزام بالقواعد، والبعد عن التردد والخوف والرهبة وكذلك تجنب الاحتكاك بأى مشكلة تؤدى الى الاخلال بالتنظيم وضرورة التحلي بضبط النفس، وضرورة التعرف على مستويات التعامل مع الأشخاص، وخاصة كبار الشخصيات، كما تضمن فعاليات اليوم مناقشات بين المتدربين لنقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم وتحقيق التواصل بين الشباب بما يساهم فى صقل وتوسيع مداركهم.

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معهد اعداد القادة وزارة التعليم العالى الدكتور كريم همام مدير المعهد الدكتور حسام الدين مصطفى الدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد برنامج إعداد الطلاب الأعمال اللوجستية بالوزارة

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