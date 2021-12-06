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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات جبارة.. هواتف OnePlus 10 تصدر بأقوى معالج أندرويد في العالم

هواتف OnePlus 10
هواتف OnePlus 10 تصدر بأقوى معالج أندرويد في العالم

ذكرت تقارير أن سلسلة هواتف OnePlus 10 الرائدة التي تعتزم شركة وان بلس الصينية طرحها في الربع الأول من العام المقبل 2022 ، ستأتى بأحدث معالج في العالم لهواتف أندرويد، الأمر الذى سيجعلها قادرة على تقديم أداء قوي وسريعا للغاية.

 

وبحسب موقع MySmartPrice فإن الرئيس التنفيذي لهواتف وان بلس أكد على أن هواتف OnePlus 10 ستأتى بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 SoC، الأحدث من شركة كوالكوم الأمريكية، كما أشار إلى أن الهواتف ستضم عددا من التقنيات الجديدة.

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وستحصل هواتف OnePlus 10 على الشحن السريع بقوة 125 واط ، وهو أعلى معدل شحن في هواتف وان بلس على الإطلاق، حيث سيشحن الهاتف من 0 إلى 100 %  في غضون 20 دقيقة فقط مع بطارية 5000 مللى أمبير .

 

وستأتى هواتف OnePlus 10 بشاشة بحواف منحنية من نوع  AMOLED قياس 6.7 بوصة مع نوتش للكاميرا الأمامية، في أعلى يسار الشاشة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 


وستقدم هواتف هواتف OnePlus 10 كاميرا ثلاثية بمستشعر أساسي 50 ميجابكسل مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر للعمق دقة 5 ميجا بيكسل، كما ن طراز Pro سيدعم التقريب البصري x 3.3وتقريب رقمي يصل إلى x 30.
 

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