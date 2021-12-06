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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار عالم السيارات في أسبوع

عالم السيارات في أسبوع.. أستون مارت تعيد فانتاج V12 وجينيسيس تكشف عن G90 منافسة مرسيدس مايباخ

أخبار السيارات في
أخبار السيارات في أسبوع

قدمت شركات السيارات على مدار الأسبوع عددًا من الطرازات الجديدة المتوقع أن تكون في صالات العرض بحلول 2022.

في السطور القادمة ترصد "صدى البلد"، أهم أخبار السيارات الجديدة

 

بي إم دبليو

كشفت شركة بي ام دبليو البافارية عن مفهومها الجديد بي ام دبليو XM وهو اول إصدار يكون حصري لفرع الـ M الرياضي الخاص بالسباقات والأداء العالي منذ أن أصدرت طرازها الكلاسيكي M1 التي تنتمي لفئة السوبر كار، منذ أكثر من نصف قرن من الزمان، تأتي الـ "بي ام دبليو XM" الجديدة موديل 2022 الكروس أوفر بمحرك V8 مزود بمجموعة نقل هجينة وبقوة إجمالية 750 حصان.

بي ام دبليو

أستون مارتن

أعلنت أستون مارتن الإنجليزية هذا الأسبوع عن إصدارها طراز أستون مارتن فانتاج بمحرك V12 لأول مرة منذ سنوات، ليكون موديل 2022 ويأتي بقوة 760 حصان، مع إعلانها عن تقديم إصدارات متنوعة بمجموعة نقل هايبرد وهايبرد بلج إن وكهربائية بالكامل من طراو فانتاج.

أستون مارتن

 

جينيسيس

اعلنت شركة جينيسيس، الفرع الخاص بتقديم السيارات الفارهة التابع لمجموعة هيونداي عن طرازها الجديد جينيسيس G90 السيدان الفاخرة التي من المتوقع أن تكون في صالات العرض بحلول 2022، مع تحسينات في التصميم ومخرجات القوة لمنافسة مرسيدس مايباخ.

جينيسيس

بولستار

أعلنت شركة بولستار عن سيارتها بولستار 3 موديل 2023 من فئة الكروس أوفر ذات الحجم المتوسط والتي من المتوقع أن تنافس بورشه كايين 

بولستار

فيراري

شوهدت فيراري بوروسانجوي موديل 2023 الكروس أوفر وهي بالكسوة التمويهية وقد أتت بلغة تصميم شبيهة بسيارات الكوبيه من ناحية السقف المائل، بالرغم من انتمائها لسيارات الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض. ومن المتوقع ان يتم طرحها بالأسواق مه نهاية 2022 وتكون موديل عام 2023.

فيراري

مرسيدس بنز E كلاس

شوهدت مرسيدس فئة الـ E السيدان ذات الحجم المتوسط وهي بالكسوة التمويهية مع تغيير كبير في لغة التصميم المعتادة للفئة E لتكون أكثر شبها بالـ S كلاس.

مرسيدس بنز
بي إم دبليو استون مارتن جينيسيس بولستار فيراري مرسيدس

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