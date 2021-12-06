ماذا تقدم بوابة الزراعة الإلكترونية للفلاحين والمواطنين؟ ..مستشار الوزير يرد

خدمات الزراعة المميكنة

قال الدكتور أحمد طوبال مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمي ، إن التحول الرقمى فى وزارة الزراعة بدأ منذ فترة طويلة ، وماتم حاليا هو إطلاق لعدد من التطبيقات والخدمات لتسهل على المزارعين معاملاتهم خلال الوقت الحاضر.

بوابة الزراعة الإليكترونية

وأشار "طوبال" خلال حوار لـ"صدى البلد" ، إلي أنه تم إطلاق بوابة اليكترونية لوزارة الزراعة والتى تعد نافذة للمزارع والتاجر والمستثمر وكل من يريد معلومات حول القطاع الزراعى ، حيث تم ادراج عليها كل مايخص القطاع ، كما تضم عدة معلومات فى مجال الارشاد الزراعى الهامة للمزارعين والتى تخص القطاع بأكمله .

وأوضح "مستشار وزير الزراعة" أنه يتم المساعدة أيضا خلال الموسم الزراعى بأشكال مختلفة عبر بوابة الزراعة الرقمية ، وتشمل المرحلة الأولى 21 خدمة اليكترونية مقدمة للقطاع الزراعى ويحصل عليها المزارع من خلال البوابة ، معلقا :" خلال فترة قصيرة سيتم طرح جميع الخدمات الزراعية على بوابة الزراعة على بوابة مصر الرقمية ".

وأكد أن الخدمات تشمل قطاعات مختلفة حتى يستطيع كل من المواطن أو التاجر أو المزارع الحصول على خدمته وهو فى مكانه ، معلقا:'إذ تطلب الأمر استكمال بيانات تكون من خلال تطبيق يتم التفاعل بينه وبين المستخدم لاستكمال البيانات لإنها تحتاج إلي أكثر من خدمة لاستكمال تلك البيانات".

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاطلاق التجريبى لخدمات التحول الرقمى وتطوير منظومة الخدمات الزراعية الالكترونية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده الوزيران بديوان وزارة الزراعة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لاستعراض ما تم انجازه من خلال التعاون المشترك، لتعزيز التحول الرقمى فى قطاع الزراعة.

وقال وزير الزراعة الى أنه تم تطوير البوابة الإلكترونية الزراعية،حتى تحقق التواصل الفعال مع جميع المتعاملين فى القطاع الزراعي، وتقديم الخدمات بشكل الكترونى للمتعاملين، ضمن منظومة مصر الرقمية، لافتا الى انه تم ادراج ٢٠ خدمة حاليا، للتشغيل التجريبي، تمهيدا لادراج باقى الخدمات التى تقدمها الوزارة للمتعاملين، بما يساهم فى سهولة تقديم الخدمة، والتيسير على المتعاملين.

وقال وزير الزراعة انه تم التعاون ايضا بين الوزارتين فى استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي، فى حصر المساحة المحصولية لكل محصول، على الطبيعة، ومعرفة المساحات المنزرعة، بما يساهم فى تحديد الاحتياجات، لافتا الى انه تم الانتهاء من حصر محاصيل الموسم الصيفي، ويجرى حاليا الاعداد لحصر محاصيل الموسم الشتوي .