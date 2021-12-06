عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خدمات الزراعة المميكنة

ماذا تقدم بوابة الزراعة الإلكترونية للفلاحين والمواطنين؟ ..مستشار الوزير يرد

بوابة الزراعة الرقمية
بوابة الزراعة الرقمية

قال الدكتور أحمد طوبال مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمي ، إن التحول الرقمى فى وزارة الزراعة  بدأ منذ فترة طويلة ، وماتم حاليا هو إطلاق لعدد من التطبيقات والخدمات لتسهل على المزارعين معاملاتهم خلال الوقت الحاضر.

 

بوابة الزراعة الإليكترونية

وأشار "طوبال" خلال حوار لـ"صدى البلد" ، إلي أنه تم إطلاق بوابة اليكترونية لوزارة الزراعة والتى تعد نافذة للمزارع والتاجر والمستثمر وكل من يريد معلومات حول القطاع الزراعى ، حيث تم ادراج عليها كل مايخص القطاع ، كما تضم عدة معلومات فى مجال الارشاد الزراعى  الهامة للمزارعين والتى تخص القطاع بأكمله .

 

txt

الزراعة تكشف ل"صدى البلد" آخر الاستعدادات للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

txt

ميلاد 4 مشروعات تحول رقمي في تعاون بين وزارتيّ الزراعة والاتصالات

وأوضح "مستشار وزير الزراعة" أنه يتم المساعدة أيضا خلال الموسم الزراعى بأشكال مختلفة عبر بوابة الزراعة الرقمية  ، وتشمل المرحلة الأولى 21 خدمة اليكترونية مقدمة للقطاع الزراعى ويحصل عليها المزارع من خلال البوابة ، معلقا :" خلال فترة قصيرة سيتم طرح جميع الخدمات الزراعية على بوابة الزراعة على بوابة مصر الرقمية ".

وأكد أن الخدمات تشمل قطاعات مختلفة حتى يستطيع كل من المواطن أو التاجر أو المزارع الحصول على خدمته وهو فى مكانه ، معلقا:'إذ تطلب الأمر استكمال بيانات تكون من خلال تطبيق يتم التفاعل بينه وبين المستخدم لاستكمال البيانات لإنها تحتاج إلي أكثر من خدمة لاستكمال تلك البيانات".

 

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاطلاق التجريبى لخدمات التحول الرقمى وتطوير منظومة الخدمات الزراعية الالكترونية.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده الوزيران بديوان وزارة الزراعة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لاستعراض ما تم انجازه من خلال التعاون المشترك، لتعزيز التحول الرقمى فى قطاع الزراعة.

وقال وزير الزراعة الى أنه تم تطوير البوابة الإلكترونية الزراعية،حتى تحقق التواصل الفعال مع جميع المتعاملين فى القطاع الزراعي، وتقديم الخدمات بشكل الكترونى للمتعاملين، ضمن منظومة مصر الرقمية، لافتا الى انه تم ادراج ٢٠ خدمة حاليا، للتشغيل التجريبي، تمهيدا لادراج باقى الخدمات التى تقدمها الوزارة للمتعاملين، بما يساهم فى سهولة تقديم الخدمة، والتيسير على المتعاملين.

وقال وزير الزراعة انه تم التعاون ايضا بين الوزارتين فى استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي، فى حصر المساحة المحصولية لكل محصول، على الطبيعة، ومعرفة المساحات المنزرعة، بما يساهم فى تحديد الاحتياجات، لافتا الى انه تم الانتهاء من حصر محاصيل الموسم الصيفي، ويجرى حاليا الاعداد لحصر محاصيل الموسم الشتوي .

مستشار وزير الزراعة الزراعة تحول الرقمي التحول الرقمي وزارة الزراعة القطاع الزراعى وزير الزراعة بوابة اليكترونية السيد القصير التطبيقات المزارعين

ترشيحاتنا

الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة التجارة في الأسلحة البيضاء بالقانون

رئيس عظيم.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى السيسي

عصام الشوالي معلقا على مباراة مصر والجزائر بـ كأس العرب

شهيد الغدر.. شاب يلقى حتفه أثناء دفاعه عن عرضه

بعد غياب 19 عاما.. يسرا في عرض مسرحي جديد بموسم الرياض

وزير العدل : الإرهاب صار ظاهرة عالمية ويجب مكافحة كل أشكاله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم تعاطف الخطيب .. شوبير يعلن خبرًا صادمًا بشأن كهربا في الأهلي

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

سقوط أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الإثنين

أمطار وعواصف والحرارة تصل لـ 9 درجات.. الطقس يكشر عن أنيابه

نصائح تحميك|خريطة زمنية لحالة الطقس حتى الخميس..تقلبات فجائية غير متوقعة

3 فئات.. الصحة تحدد موعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا.. تفاصيل

بداية عام 2022 ..زيادة أجور وعلاوات هذه الفئة من الموظفين..تفاصيل

طارق شوقي عن منظومة التعليم الجديد: الطلاب مبسوطين.. والأمور هتمشي لصالحهم|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر قبل ساعات من انطلاقه|شاهد

إنطلاق فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى "جسر الصداقة - 4"‎‎

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر نوفمبر

التليفون أبو دايرة.. وسيلة الاتصال الوحيدة أيام زمان ولعبة جيل التسعينيات | نوستالجيا

فيديو

طلبات إحاطة بالجملة.. استدعاء وزير التعليم للرد على منهج رابعة ابتدائي

تزوجته وهو قاصر.. ترفض توثيق عقد زواجها من ابن خالتها وتطالبه بدفع 950 ألف جنيه

فيديوجراف.. زوجتي بتخوني بس بحبها .. شاهد كيف رد مبروك عطية

فيديوجراف.. تركوا أثرا كبيرا.. نجوم رحلوا في 2021

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

اﻟﻤﺰﻳﺪ