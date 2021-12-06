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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جذابة.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار عبر انستجرام

عائشة بن احمد
عائشة بن احمد

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت عائشة بن أحمد، في الصورة بإطلالة جذابة، رافعة خصلات شعرها إلي أعلي، ومرتدية فستان باللون الموف.

 

وعلقت عائشة بن أحمد علي الصورة، كاتبة: “يومكم جميل”.

 

وتشارك عائشة بن أحمد في "وعد الشيطان" وهو العمل الدرامي الأول الذي يجمع بين عائشة بن أحمد ونيللي كريم وعمرو يوسف، وأحمد جمال، بدأت تحضيراته في أغسطس الماضي، وكان يحمل في البداية اسم "وعد ابليس"، إلى أن تم تغييره.


 شخصية غامضة

يتكون المسلسل من 6 حلقاتٍ فقط، يدخل فيها عمرو عالم السحر، ويقدم عمرو شخصية غامضة وجديدة عليه، كرجل يتحالف مع الشيطان ولم يكشف ملامح أخرى للدور للحفاظ على سياسة التشويق والغموض التي يتبعها المسلسل.

عائشة بن احمد إطلالة جذابة انستجرام التواصل الاجتماعي الاجتماع فيديوهات

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