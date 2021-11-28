بإطلالة رياضية .. عائشة بن أحمد تتألق في أحدث ظهور

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت عائشة بن أحمد في الصورة بإطلالة رياضية، مرتدية كاب باللون الأبيض، مع جاكيت وبنطلون رياضي باللونين الأبيض والأخضر.

وعلقت عائشة بن أحمد علي الصورة، كاتبة: “جاهزة لمغامرة جديدة”.

وتشارك عائشة بن أحمد في "وعد الشيطان" وهو العمل الدرامي الأول الذي يجمع بين عائشة بن أحمد ونيللي كريم وعمرو يوسف، وأحمد جمال، بدأت تحضيراته في أغسطس الماضي، وكان يحمل في البداية اسم "وعد ابليس"، إلى أن تم تغييره.



شخصية غامضة

يتكون المسلسل من 6 حلقاتٍ فقط، يدخل فيها عمرو عالم السحر، ويقدم عمرو شخصية غامضة وجديدة عليه، كرجل يتحالف مع الشيطان ولم يكشف ملامح أخرى للدور للحفاظ على سياسة التشويق والغموض التي يتبعها المسلسل.