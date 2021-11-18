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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون مكياج…عائشة بن أحمد تخطف الأنظار بإطلالة صباحية

عائشة بن احمد
عائشة بن احمد

شاركت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

و ظهرت عائشة بن أحمد بإطلالة صباحية  بدون مكياج مع قطتها ولاقت طلتها اعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا .

 


وتشارك عائشة بن أحمد في "وعد الشيطان" و هو العمل الدرامي الأول الذي يجمع بين عائشة بن أحمد ونيللي كريم وعمرو يوسف، وأحمد جمال، بدأت تحضيراته في أغسطس الماضي، وكان يحمل في البداية اسم "وعد ابليس"، إلى أن تم تغييره.
 

يتكون المسلسل من 6 حلقاتٍ فقط، يدخل فيها عمرو عالم السحر، حيث يقدم عمرو شخصية غامضة وجديدة عليه، كرجل يتحالف مع الشيطان ولم يكشف ملامح أخرى للدور للحفاظ على سياسة التشويق والغموض التي يتبعها المسلسل.

عائشة بن احمد انستجرام الفن التواصل الاجتماعي بدون مكياج أحدث ظهور اطلالة

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