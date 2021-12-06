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مستشار وزير الزراعة : أرشفة بيانات الوزارة إلكترونيًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية .. وخدمات حديثة للمزارعين |حوار

الدكتور أحمد طوبال
الدكتور أحمد طوبال مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمى

مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمى لـ  صدى البلد :

سحب جميع بيانات الوزارة على الأرشيف الإلكتروني استعدادا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة 

خدمات تسهل تعاملات المزارعين من خلال بوابة الزراعة الاليكترونية

يستطيع المزارع الحصول على القروض من البنك الزراعي المصري من خلال كارت الفلاح الذكى 

تطبيق هدهد بمثابة مرشد زراعي ذكى مع الفلاح
 

يعد التحول الرقمى للوزارات ضرورة حتمية فى ظل التغيرات التى تشهدها مصر الحالية ، ذلك غير الانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة والذي يحتاج إلي استعدادات كبيرة والتى تحتم أرشفة جميع المستندات قبل انتقال الموظفين .

‏وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاطلاق التجريبي لخدمات التحول الرقمى وتطوير منظومة الخدمات الزراعية الالكترونية.

وفى هذا الصدد ، أجرى "صدى البلد" حوارا مميزا مع الدكتور أحمد طوبال مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمي ليكشف لنا عن أهمية التحول الرقمي الذى أطلقته وزارة الزراعة بما يشمل تطبيق هدهد والذى يعد مرشدا ذكيا للمزارعين.

فى البداية ، ما أهمية التحول الرقمي الذى أطلقته وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الاتصالات؟ 

إن التحول الرقمي فى وزارة الزراعة  بدأ منذ فترة طويلة ، وما تم حاليا إطلاق لعدد من التطبيقات والخدمات لتسهل على المزارعين معاملاتهم خلال الوقت الحاضر.

ما أهم المشروعات التى أطلقتها وزارة الزراعة خلال التحول الرقمى؟

يعد تطوير البوابة الاليكترونية لوزارة الزراعة من أهم المشروعات الرقمية والتى تعد نافذة للمزارع والتاجر والمستثمر وكل من يريد معلومات حول القطاع الزراعى ، حيث تم ادراج عليها كل ما يخص القطاع ، كما تضم عدة معلومات فى مجال الارشاد الزراعى  المهمة للمزارعين والتى تخص القطاع بأكمله .

ويتم أيضا المساعدة  خلال الموسم الزراعى بأشكال مختلفة عبر بوابة الزراعة الرقمية  ، وتشمل المرحلة الأولى 21 خدمة اليكترونية مقدمة للقطاع الزراعى ويحصل عليها المزارع من خلال البوابة ، و خلال فترة قصيرة سيتم طرح جميع الخدمات الزراعية على بوابة الزراعة على بوابة مصر الرقمية 

ماذا عن تعامل الفلاح مع البوابة وكيف سيقوم باستكمال بياناته؟ 

الخدمات تشمل قطاعات مختلفة حتى يستطيع كل من المواطن أو التاجر أو المزارع الحصول على خدمته وهو فى مكانه ، وإذا تطلب الأمر استكمال بيانات تكون من خلال تطبيق يتم التفاعل بينه وبين المستخدم لاستكمال البيانات لإنها تحتاج إلي أكثر من خدمة لاستكمال تلك البيانات.

ما آخر استعدادات الوزارة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة؟ 

تستعد وزارة الزراعة كغيرها من الوزارات المعنية للانتقال إلي العاصمة الإدارية الجديدة بناءً على تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء ، حيث سيبدأ الانتقال بداية من الشهر الحالى ليستمر خلال 6 شهور .

 
واستكمل  :"نحن بالفعل انتهينا من الأرشفة ، حيث تم سحب جميع بيانات الوزارة على الأرشيف الإلكتروني وهذا بهدف أن الانتقال يكون غير ورقى " وبالتالى فإن الموظفين بوزارة الزراعة لا يتعاملون من خلال مستندات ورقية سواء مع بعضهم البعض أو مع المواطنين بهدف أن الحكومة لا تعمل على ورق ، و الكل موجود على أجهزة الكمبيوتر وكل ما يتم تداوله يكون من خلال تطبيقات تطلقها وزارة الزراعة . 

 هل التحول الرقمى الذى أطلقته وزارة الزراعة تمهيد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ؟

كل الخدمات المميكنة والتحول الرقمى التى تقوم به وزارة الزراعة حاليا ليس بهدف الانتقال للعاصمة الإدارية فهى موجودة لخدمة القطاع الزراعى والمزارعين قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وبعد الانتقال سيتم تعزيزها بالإمكانيات الموجودة بالعاصمة ، وفى نفس الوقت  تحويل التطبيقات التخصصية التى تساعد العاملين فى وزارة الزراعة على إتمام أعمالهم بشكل رقمى إلى بيئة الحوسبة السحابية والتى ستنقل الى مراكز بيانات معدة لذلك وستكون جاهزة قبل انتقال وزارة الزراعة للعاصمة الإدارية الجديدة.

ماذا عن تطبيق هدهد وما أهميته للمزارع المصري؟

يعد هدهد تطبيقا ذكيًَا مع المزارع المصرى البسيط وهو يستطيع أن يعرف منه باستمرار الحالة الجوية وأفضل فترة يمكن الزراعة فيها ووقت الحصاد والارشادات المختلفة حتى يستطيع زيادة الإنتاج ،كما يتيح تطبيق هدهد أهم الارشادات حول الأسمدة الزراعية  ، وكذلك أسعار المنتجات الزراعية يوم بيوم بحيث يعرف المزارع أسعار السلع الحقيقية .

ويتيح تطبيق هدهد أيضا خاصية مكافحة الأمراض والآفات الزراعية حيث أنه من خلال تطبيق هدهد يقوم المزارع بتصوير الآفة أو الوباء ويقوم التطبيق بالرد عليه حتى يقوم بمكافحته بطريقة متقدمة ..

يعد كارت الفلاح الذكى من أهم المشروعات التى أطلقتها الووارة مؤخرا..ما أهميته وكيف يتم الاستفادة منه ؟

إن كارت الفلاح  يعتبر وصل إلي منحنى متقدم  وهو عبارة عن قاعدة بيانات دقيقة للمزارعين المصريين والأراضى الزراعية تشمل حوالى 6 ملايين مزارع بحوالى 7.2 مليون فدان ، كما يتم  متابعة الموسم الزراعى باستمرار من خلال كارت الفلاح الذكى مما يسمح لمتخذى القرار بالبدء فى وضع خطة استراتيجية للقطاع الزراعى ومتابعاتها والتأكد من البيانات بشكل لحظي من خلال التقارير التى تصدر من المنظومة وفى نفس الوقت تفيد المزارع.

و يستطيع  المزارع حاليا التعامل مع البنوك للحصول على القروض من خلال كارت الفلاح الذكى فالقرض يتم أخذه من البنك الزراعى المصري من خلال الكارت ، و من المخطط أن يتم تبادل تلك البيانات والمعلومات مع عدة وزارات مثل وزارة التضامن الاجتماعى والجهات الأخرى التى تفيد المزارع والمواطن.

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