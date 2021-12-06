12 سؤالا وجوابا .. دليلك الكامل عن تفاصيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أطلقت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم ، حملة سؤال وجواب" للإجابة عن أبرز التساؤلات الشائعة التي تواجه الطلاب وأولياء الأمور حول مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد أبرز الاسئلة التي اجابت عنها وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية :

ما هي مدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

هي مدارس نموذجية للتعليم الفـنـي، تعمل على تطبيـق المـعاييـر الـدوليـة في طـرق التدريـس والتـدريب، وتقوم هذه الـمـدارس عـلـى الـشـراكـة بـيـن وزارة التربـيـة والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظـومة التعليم الفني بمـصـر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل سواء محليًاأو دوليًا.

ما عدد سنوات الدراسة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

تختلف سنوات الدراسة من مدرسة لأخرى، فيوجد بمدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس تطبق نظام الـ 3 سنوات ، ومدارس أخرى تطبق نظام الـ 5 سنوات.

هل مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس خاصة أم حكومية؟

مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس حكومية، وتخضع جميعها لمجانية التعليم.

هل مدارس التكنولوجيا التطبيقية للبنين فقط أم للبنين والبنات؟

تختلف شروط القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية من مدرسة لأخري، فمنها مدارس تتيح التقدم للبنين والبنات - وهي الأغلب - ومنها تتيح التقدم للبنين فقط.

ما شروط الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

يتم تحديد درجة القبول سنويًا بكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك بعد نتيجة الشهادة الإعدادية.

ويجب على جميع المتقدمين اجتياز اختبارات القبول والمقابلات الشخصية التي تقوم بها وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.

ما أسماء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تقع بمحافظة القاهرة وعناوينها؟

- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، تقع بالقاهرة الجديدة، التجمع الثالث.

- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات، تقع بمدينة بدر.

- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام، تقع بالمجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام.

- مدرسة الإنتاج للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان، تقع داخل مصنع 99 انتاج حربي، حلوان الشرقية.

- مدرسة أى-تك للتكنولوجيا التطبيقية، تقع بالمنطقة الثانية، بمدينة الشروق.

- مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، تقع بمدينة السلام.

- مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، تقع بمدينة نصر.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، تقع بمدينة نصر.

- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية، تقع بحي الأسمرات.

- مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية، تقع بمصر الجديدة.

- مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، تقع بحي الأسمرات.

- مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية، تقع بمدينة 15 مايو.

ما أسماء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تقع بمحافظة الجيزة وعناوينها؟

- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، تقع بالهرم.

- مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية، تقع بمدينة 6 أكتوبر.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية، تقع بالشيخ زايد.

ما أسماء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تقع بمحافظة القليوبية وعناوينها؟

مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، تقع بمدينة العبور.

ما المسارات المتاحة للطلاب بعد التخرج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

- الالتحاق بسوق العمل مباشرة.

- الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.

- الالتحاق بالمعاهد الفنية.

- الالتحاق بالجامعات المصرية بعد عمل معادلة.

ما المميزات التي يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- الحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- الحصول على الزي المدرسي مجانًا.

كم عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وما المحافظات التي تتواجد بها؟

بلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالعام الدراسي 2021/2022 ، 27 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بـ 10 محافظات مختلفة وهي:

(القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، الإسكندرية، المنيا، الدقهلية، بورسعيد، السويس)

مما تتكون المناهج الدراسية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية؟

تتكون المناهج من 3 محاور أساسية وهي:

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.