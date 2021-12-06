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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ياسين بزاز لاعب الجزائر السابق: أفشة مايسترو الفراعنة.. ومصر ستتأهل للمونديال حال تجنبها مواجهة رفاق محرز (حوار)

ياسين بزاز
ياسين بزاز

يواجه المنتخب الوطني المصري، شقيقه الجزائري، غدًا الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

المنتخبان ضمنا التأهل لدور ربع الناهئي بعد جمعهما لـ 6 نقاط في أول جولتين، لكن الصراع يبقى بين الشقيقين، للظفر بصدارة ترتيب المجموعة، وهو الأمر الذي سيبحث عنه المنتخب الوطني غدًا أمام الجزائر.

وحاور “صدى البلد” ياسين بزاز لاعب المنتخب الجزائري السابق، الذي كان عنصرًا من جيل محاربي الصحراء الذي تأهل لكأس العالم 2010 وواجه الفراعنة في أكثر من مباراة، ولعب للعديد من الأندية الجزائرية والفرنسية، وذلك للحديث عن المباراة المرتقبة غدًا.

ما توقعاتك لمباراة منتخب مصر والجزائر في كأس العرب؟
المباراة ستكون قوية للغاية، بين صاحب المرتبة الأولى في المجموعة، التوقع صعب في تلك المباراة نظرًا لقوة المنتخبين حتى في ظل غياب بعض العناصر الأساسية

من أفضل لاعبي منتخب مصر من وجهة نظرك والذي تراه قادرًا على تشكيل خطر على الجزائر في المباراة؟

الفريق المصري مكون من لاعبين بمستوى طيب، قوة المنتخب في لاعبين الأجنحة.. الجناح الأيمن أحمد رفعت والمدافع الأيسر أحمد فتوح، ذلك الأخير لديه نزعة هجومية، وكذلك مايسترو الفريق محمد مجدي أفشة.

وعن توقعاتك للمنتخبين في البطولة؟

منتخبا مصر والجزائر من أقوى المنتخبات، أتوقع أن يصلا لدور نصف الناهئي على الأقل، ولما لا؟ أن يُتوجد أحدهما بالبطولة في النهاية.


ما رأيك في إقامة بطولة كأس العرب؟ وهل أنت مع استمرار إقامتها في المستقبل؟

بالتأكيد أنا مع استمرار إقامة البطولة، بطولة قوية وشاهدنا مستويات مميزة، إضافة إلى أنها تجمع العرب.

من المنتخب المرشح للفوز ببطولة كأس العرب؟
بالإضافة لقطر البلد المنظم، أرشح الجزائر ومصر والمغرب لنيل اللقب.


إلى أي مدى سيستفيد المنتخب الجزائري من بطولة كأس العرب؟
البطولة العربية محطة تحضيرية لكأس الأمم الأفريقية، وكذلك اكتشاف بعض اللاعبين لتدعيم الفريق الأول مستقبلًا، بطولة مهمة للغاية، في حال عدم تتويجه بكأس العرب فلا أعتبر ذلك إخفاقًا، لأنها المشاركة الأولى لهذا الفريق في تلك البطولة.

ما رأيك في ما وصل له محمد صلاح ؟ وهل تتوقع فوزه بالكرة الذهبية؟
محمد صلاح لاعب كبير وفخر بالنسبة لكل العرب بالتأكيد، لو يواصل بذلك المستوى، سيكون قادرًا على الفوز بالكرة الذهبية، شريطة فوزه بألقاب مع فريقه ليفربول، وكذلك المنتخب المصري.

محمد صلاح أفضل أم رياض محرز؟

بالنسبة لللاعبين فهما نجمان كبيران ولكن يختلفان من حيث الإمكانيات، فصلاح هداف عالمي وسريع جدًا، ومحرز لاعب خارق بفنياته، ولهذا، لو كنت مدربًا لاخترت الاثنين في فريقي.


ما رأيك في قائمة منتخب مصر؟ وهل تتوقع تأهلهم لكأس العالم؟
أتمنى تأهل منتخب مصر للمونديال لأنه منتخب له باع كبير على المستوى الأفريقي بالتأكيد، المهمة لن تكون سهلة ولكن عنده كل الإمكانيات للتأهل شريطة ألا يقع أمام المنتخب الجزائري.

كنت متواجد في مباراة تصفيات المونديال الشهيرة أمام مصر، ما سبب الصراع الذي حدث؟ وماذا نفعل لتجنبه حال تواجه المنتخبان مرة أخرى في التصفيات؟

هي مجرد مباراة في كرة القدم رغم أهميتها، لكن لابد من ضبط النفس لأننا مسلمين وعرب وإخوة عند الله، أعتقد أن بعض الظروف اليساسية التي أحاطت بالمباراة في تلك الفترة كانت سببًا رئيسيًا في الشحن الزائد بين المنتخبين.

من ترشح للفوز بكأس الأمم الأفريقية المقبلة؟

بعد الجزائر الذي سيدافع عن لقبه، سيكون البلد المنظم الكاميرون ومصر ومالي مرشحون للتتويج بالبطولة، وبدرجة أقل المغرب وتوس.

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