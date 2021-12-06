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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رد الله النار عن وجهه يوم القيامة.. اعرف صاحب هذه المنزلة

رد الله النار عن
رد الله النار عن وجهه يوم القيامة

رد الله النار عن وجهه يوم القيامة.. أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن الكذب من أقبح الرذائل ولا يجب مصاحبة الكذابين، مشيراً إلى أن النبي قال: "إياكم والكذب"، ما يعني أنه عدو يجب الفرار منه.

وقال عبد المعز خلال برنامج “لعلهم يفقهون” على فضائية دي ام سي:" أبعد عن الكذب ولا تدخل طريق فيه كذب، من أقبح الرذائل، المجتمع الذي يريد ان يتقدم إياه والكذب، كذلك إياكم والغيبة، ولا يجب أن أسمح لأحد أن يتحدث عن أحد في غيابه لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة". 

 

محبة الخلق منحة إلهية 

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن محبة الخلق هي منحة إلهية من الله، لافتاً إلى قوله تبارك وتعالى:"إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا".

وأشار عبد المعز خلال برنامج “لعلهم يفقهون” على فضائية دي ام سي، إلى أن من أجمل النعم أن يضع لك الله القبول في قلوب الخلق، قائلاً:" متزعلوش مني سيبك من إنك ماسك منصب أو مترشح والناس بتقولك أهلاً معاليك ده كله زائل، أعز ما يبقى وداد دائم، إن المناصب لا تدوم طويلا، قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تعز من تشاء وتزل من تشاء".

وشدد على أنه من علامات القبول حينما يكون الود الذي يضعه الله سبحانه وتعالى في قلب عباده لك لله، لافتاً إلى أن هناك سبعة أصناف سيظلهم الله يوم القيامة منهم اثنان تحابا لله.

رمضان عبد المعز: محبة الخلق منحة إلهية من الله لا ترتبط بمنصب| فيديو

رمضان عبدالمعز: الخير كله في اتباع سنة سيدنا النبي المباركة.. فيديو

 

قادرون باختلاف

قال الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، إن الله- سبحانه وتعالى- لم يخلق أحدا من البشر دون منحة إلهية، لافتاً إلى أن النبى- صلى الله عليه وسلم- أمرنا بحسن معاملتهم والمحافظة عليهم وتلبية احتياجتهم.

وأضاف رمضان عبد المعز خلال برنامج لعلهم يفقهون على دي ام سي، أن احتفالية أمس"قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كشفت عن معانى كثيرة سامية فى المجتمع، لافتًا إلى أن ذوى الهمم لديهم منح ربانية، كما فى الآية الكريمة «وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ».

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