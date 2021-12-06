مستشار سابق بـ الصحة العالمية: متحور كورونا الجديد أوميكرون خطر يهدد العالم

قال الدكتور يحيى مكي أستاذ علم الفيروسات والمستشار السابق بمنظمة الصحة العالمية، إن متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون خطر كبير على العالم.



وأضاف يحيي مكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن مشكلة هذا المتحور سرعة الانتشار فقط ولا يوجد هناك أي حالات وفاة من هذا المتحور.



وتابع الدكتور يحيى مكي أستاذ علم الفيروسات والمستشار السابق بمنظمة الصحة العالمية، أن بعض دول العالم تشهد حاليا الموجة الخامسة من فيروس كورونا، ومصر وبعض الدول في الموجة الرابعة.



وأشار أستاذ علم الفيروسات والمستشار السابق بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن 90% من مرضى كورونا الذين يدخلون العناية المركزة بصفة عامة، من مرضى السكر والأمراض المزمنة، متابعا أن متحور أوميكرون ينتمي إلى نفس عائلة الفيروسات التاجية.