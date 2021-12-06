هاشتاج #السيسي_جابر_الخواطر يتصدر تريند "تويتر"

تصدر هاشتاج #السيسي_جابر_الخواطر تريند موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وذلك بعد إحتفالية الرئيس عبد الفتاح السيسي “قادرون بإختلاف”.

وجاءت بعض التغريدات ضمن الهاشتاج كالتالي: " #السيسي_حبيب_المصريين، هل رأيت رئيس جمهورية علي كوكب الارض بكل هذا التواضع و الرقي، جبر الخواطر نعمة من الله مش يملكها أغلب البشر، ربنا يبارك فيك يا ريس أخدت دعوات من كل أهالى ذوى الهمم الطيبين.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد أمس الأحد احتفالية "قادرون باختلاف"، لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

وشارك في الفعالية نحو 450 شخصا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج قاعة الاحتفال.

ومثل حضور الرئيس السيسي، فعاليات احتفالية "قادرون باختلاف"، لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، سعادة لكل أسرة وطفل من ذوي الهمم، فـ الرئيس حريص دوماً على دعمهم ومساندتهم ويؤكد في كل مناسبة تجمعه بهم على حقوقهم وأهمية الحصول عليها دون انتقاص.

وتزامنت الاحتفالية مع اليوم العالمي لذوي الهمم والذي تحتفل به الأمم المتحدة منذ عام 1992، من أجل دعم تلك الفئة من المجتمعات وضمان حقوقهم، إلى جانب زيادة الوعي لدى الشعوب بإدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، والعمل على توصيلهم إلى عالم شامل وميسر.

وشهدت الاحتفالية الكثير من المواقف الإنسانية بين الرئيس السيسي وأبطال الهمم.