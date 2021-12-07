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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منها الإخصاب في المختبر.. اكتشفي أسباب تسمم الحمل

تسمم الحمل
تسمم الحمل

تسمم الحمل هي حالة تعاني فيها المرأة من ارتفاع ضغط الدم والبروتين في البول أثناء الحمل أو بعد الولادة بفترة وجيزة. يحدث هذا عادة بعد 24 إلى 26 أسبوعًا من الحمل ، ويكون نادرًا قبل 20 أسبوعًا. على الرغم من ندرتها ، قد تظهر مقدمات الارتعاج في الأسابيع الستة الأولى بعد الولادة. قد تظهر مقدمات الارتعاج في وقت مبكر في أي وقت قبل 34 أسبوعًا من الحمل ، وغالبًا ما تكون مصحوبة بأعراض شديدة

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عوامل الخطر وأسباب تسمم الحمل 

 

لم يتم تحديد الأسباب الدقيقة لتسمم الحمل في كثير من الحالات، ومع ذلك ، غالبًا ما ترتبط مشاكل المشيمة بتطور تسمم الحمل لدى العديد من النساء. يمكن أن يكون هذا أيضًا بسبب ضعف نمو الأوعية الدموية في المشيمة عند النساء المصابات بمقدمات الارتعاج في الحمل المبكر.

قد تزيد الشروط أو العوامل التالية من خطر الإصابة بمقدمات الارتعاج.

عمر الأم أقل من 20 أو أكثر من 40
تاريخ من ارتفاع ضغط الدم المزمن
تاريخ من تسمم الحمل في حالات الحمل السابقة
توقع الطفل الأول
زيادة الوزن أو السمنة
تاريخ عائلي إيجابي من تسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم المزمن
أمراض الكلى
داء السكري
تعدد الحمل
اضطرابات الجهاز المناعي مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة
الإخصاب في المختبر
فترات زمنية قصيرة أو طويلة بين حالات الحمل ، مثل إنجاب أطفال أقل من عامين أو أكثر من عشر سنوات.
قد تزيد الأبوة الجديدة من خطر الإصابة بمقدمات الارتعاج مقارنةً بالحمل التالي مع نفس الشريك
مضاعفات تسمم الحمل
الأمهات الحوامل المصابات بتسمم الحمل غير المنضبط أكثر عرضة لخطر المضاعفات. بعض المضاعفات هي حالات طبية طارئة ، إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تكون مهددة للحياة لكل من الأم والطفل الذي لم يولد بعد. يمكنك طلب رعاية طبية طارئة إذا لاحظت أي مضاعفات لتسمم الحمل في أي وقت أثناء الحمل.

قد تشمل المضاعفات المحتملة لتسمم الحمل :

تقييد نمو الجنين: تسمم الحمل قد يقلل من تدفق الدم في الأوعية الدموية في المشيمة. وهذا قد يؤدي إلى التسليم غير كافية من الأوكسجين والمواد المغذية إلى الجنين، مما تسبب في بطء النمو و انخفاض الوزن عند الولادة .
الولادة المبكرة: يمكن أن تكون مقدمات الارتعاج الشديدة ضارة لكل من الأم والطفل وغالبًا ما تتطلب الولادة المبكرة عن طريق قسم قيصري أو تحريض المخاض. قد يعطي الأطباء بعض الأدوية لتعزيز نضج رئة الطفل والتخطيط للولادة بناءً على الحالة الصحية للأم والطفل.
متلازمة هيلب: تشمل هذه المتلازمة انحلال الدم (تدمير خلايا الدم الحمراء أو خلايا الدم الحمراء) ، وانخفاض عدد الصفائح الدموية ، وزيادة مستويات إنزيم الكبد في الجسم. الصداع والغثيان والقيء وألم البطن الأيمن العلوي من أعراض HELLP ، وهي تشير إلى تلف العديد من الأعضاء. متلازمة هيلب هي أشد أشكال تسمم الحمل ، مما يؤدي إلى مخاطر تهدد حياة الأم والطفل. يمكن أن يبدأ هذا بشكل مفاجئ حتى قبل ظهور الأعراض أو قبل اكتشاف ارتفاع ضغط الدم.
انفصال المشيمة: هذه حالة تنفصل فيها المشيمة عن جدار الرحم قبل الولادة. يمكن أن يهدد الانفصال الشديد حياة الأم بسبب النزيف الشديد والطفل بسبب عدم كفاية أو نقص إمدادات الدم.
تسمم الحمل : تسمم الحمل المصحوب بنوبات (تشنجات) يسمى تسمم الحمل ، وهو حالة طبية طارئة. يحدث هذا عادة عندما تكون تسمم الحمل غير خاضع للسيطرة. لا توجد علامات أو أعراض تحذيرية للتنبؤ بخطر الإصابة بتسمم الحمل ، وهذا قد يشكل مخاطر صحية خطيرة على الأم والطفل.
تلف متعدد الأعضاء: يمكن أن تتسبب تسمم الحمل في تلف الكلى والرئتين والكبد والقلب والعينين لدى الأم. يمكن أن يزيد هذا أيضًا من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية التي قد تؤدي إلى إصابة الدماغ. قد تعتمد شدة تلف الأعضاء على شدة تسمم الحمل.

أمراض القلب والأوعية الدموية: قد تزيد تسمم الحمل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل. يمكن أن يكون الخطر أعلى بالنسبة للأمهات المصابات بمقدمات الارتعاج في أكثر من حمل ولديهن ولادة مبكرة. ومع ذلك ، فإن الحفاظ على الوزن واتباع نظام غذائي صحي وتجنب التدخين وممارسة التمارين الرياضية بانتظام طوال الحياة يمكن أن يقلل من المخاطر.
يمكن أن تكون شدة ومخاطر تسمم الحمل أعلى إذا حدثت في بداية الحمل. في بعض الحالات ، يوصى بالولادة المبكرة من خلال الولادة القيصرية لتجنب المضاعفات الشديدة لكل من الأم والطفل.

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