أخبار التكنولوجيا|كل ما تريد معرفته عن ميزة إخفاء الدردشة في واتسآب.. وهونر تعلن الموعد الرسمي لإطلاق Honor X30

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:
تسريبات تكشف ميزات ساعة آبل الشبابية القادمة Apple Watch SE 2
كشفت تسريبات تصميم وعدد من مواصفات ساعة آبل الذكية القادمةApple Watch SE 2 والتى من المتوقع أن يتم إطلاقها العام المقبل، حيث ستأتى الساعة بتصميم جديد كليا، مع أكثر من طراز وألوان جديدة بالإضافة إلى عدد من الميزات الرياضية التي تأتى لأول مرة.
تسريبات تكشف مواصفات مميزة لهاتف Realme 9i القادم من ريلمي
كشفت تسريبات عدد من مواصفات هاتف Realme 9i القادم ضمن سلسلة هواتف Realme 9 التى تستعد شركة ريلمي الصينية إطلاقها في شهر يناير المقبل، حيث يتميز الهاتف بإمكانات جيدة وسعر مناسب للفئة المتوسطة والشبابية.
هونر تعلن الموعد الرسمي لإطلاق هاتف الفئة المتوسطة Honor X30
أعلنت شركة هونر الصينية الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها من الفئة المتوسطة Honor X30 وذلك في حدث كبير في الصين يوم 16 ديسمبر، حيث يعتبر الهاتف هو الثالث في السلسلة التى تم إطلاق هاتفين منها هما Honor X30 Max و Honor X30i في شهر أكتوبر الماضي.
تحجب الرسائل حتى بعد 90 يوما.. كل ما تريد معرفته عن ميزة إخفاء الدردشة في واتسآب
أعلن تطبيق WhatsApp واتسآب عن ميزة جديدة للخصوصية، لإعطاء المزيد من التحكم لمستخدميه في إطار خطته لجعل التطبيق من أفضل تطبيقات المراسلة وأكثرها أمانا وخصوصية، حيث أتاح التطبيق ميزة إخفاء الرسائل مع عدد أكر من الخيارات.
علامات أكيدة على سرقة حساب فيسبوك.. وإجراءات عاجلة يجب القيام بها فورا
يحذر الكثير من خبراء الأمن الإلكتروني من السهولة التى يمكن بها اختراق حسابات فيسبوك، حيث يعتبر تأمينها ضعيفا للغاية مقارنة بتطبيقات أو مواقع أخرى، حيث يرجع ذلك إلى عدة أسباب من بينها عدم تأمين المستخدمين أنفسهم لحساباتهم بشكل جيد.
60 ألف وظيفة و60 مليون رحلة.. تعرف على التأثير المجتمعى لشركة "كريم مصر"
كشفت شركة “كريم مصر” عن تقرير التأثير الاجتماعي والاقتصادي لشركة كريم في السوق المصري والذي أعدته "أكسفورد إكونوميكس" المؤسسة البحثية العالمية الرائدة، لتسليط الضوء على أبرز إسهامات الشركة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
ندوة إيدج: الوسيط الإلكتروني مفتاح للتعاملات اليومية في التعليم والتجارة
نظم مركز إيدج للابتكار، التابع لشركة راية للمباني الذكية، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، ندوة بعنوان "رواد الأعمال والصعود إلى القمة"، تحدث فيها مجموعة من رواد الأعمال في مختلف المجالات عن تجاربهم المتميزة ومشوار نجاحهم على النطاق المحلي والعالمي
meta تطلق مزايا جديدة في تطبيق واتساب.. تفاصيل
أعلنت شركة "ميتا" -المالكة لتطبيق واتساب الشهير للمراسلات- إطلاق خيار اختفاء الرسائل بشكل افتراضي على واتساب WattApp.