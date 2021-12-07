أخبار التكنولوجيا|كل ما تريد معرفته عن ميزة إخفاء الدردشة في واتسآب.. وهونر تعلن الموعد الرسمي لإطلاق Honor X30

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

كشفت تسريبات تصميم وعدد من مواصفات ساعة آبل الذكية القادمةApple Watch SE 2 والتى من المتوقع أن يتم إطلاقها العام المقبل، حيث ستأتى الساعة بتصميم جديد كليا، مع أكثر من طراز وألوان جديدة بالإضافة إلى عدد من الميزات الرياضية التي تأتى لأول مرة.



كشفت تسريبات عدد من مواصفات هاتف Realme 9i القادم ضمن سلسلة هواتف Realme 9 التى تستعد شركة ريلمي الصينية إطلاقها في شهر يناير المقبل، حيث يتميز الهاتف بإمكانات جيدة وسعر مناسب للفئة المتوسطة والشبابية.



أعلنت شركة هونر الصينية الموعد الرسمي لإطلاق هاتفها من الفئة المتوسطة Honor X30 وذلك في حدث كبير في الصين يوم 16 ديسمبر، حيث يعتبر الهاتف هو الثالث في السلسلة التى تم إطلاق هاتفين منها هما Honor X30 Max و Honor X30i في شهر أكتوبر الماضي.



أعلن تطبيق WhatsApp واتسآب عن ميزة جديدة للخصوصية، لإعطاء المزيد من التحكم لمستخدميه في إطار خطته لجعل التطبيق من أفضل تطبيقات المراسلة وأكثرها أمانا وخصوصية، حيث أتاح التطبيق ميزة إخفاء الرسائل مع عدد أكر من الخيارات.



يحذر الكثير من خبراء الأمن الإلكتروني من السهولة التى يمكن بها اختراق حسابات فيسبوك، حيث يعتبر تأمينها ضعيفا للغاية مقارنة بتطبيقات أو مواقع أخرى، حيث يرجع ذلك إلى عدة أسباب من بينها عدم تأمين المستخدمين أنفسهم لحساباتهم بشكل جيد.



كشفت شركة “كريم مصر” عن تقرير التأثير الاجتماعي والاقتصادي لشركة كريم في السوق المصري والذي أعدته "أكسفورد إكونوميكس" المؤسسة البحثية العالمية الرائدة، لتسليط الضوء على أبرز إسهامات الشركة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.



نظم مركز إيدج للابتكار، التابع لشركة راية للمباني الذكية، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، ندوة بعنوان "رواد الأعمال والصعود إلى القمة"، تحدث فيها مجموعة من رواد الأعمال في مختلف المجالات عن تجاربهم المتميزة ومشوار نجاحهم على النطاق المحلي والعالمي



أعلنت شركة "ميتا" -المالكة لتطبيق واتساب الشهير للمراسلات- إطلاق خيار اختفاء الرسائل بشكل افتراضي على واتساب WattApp.