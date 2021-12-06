علامات أكيدة على سرقة حساب فيسبوك.. وإجراءات عاجلة يجب القيام بها فورا

يحذر الكثير من خبراء الأمن الإلكتروني من السهولة التى يمكن بها اختراق حسابات فيسبوك، حيث يعتبر تأمينها ضعيفا للغاية مقارنة بتطبيقات أو مواقع أخرى، حيث يرجع ذلك إلى عدة أسباب من بينها عدم تأمين المستخدمين أنفسهم لحساباتهم بشكل جيد.

وبحسب موقع hacked فإنه يمكن اختراق حساب فيسبوك دون علم المستخدم كما أنه من الممكن أن يظل الهاكر أو المخترق فترة يقوم بفيها باستخدام حسابك والحصول على بياناتك دون علم أو وعى من المستخدم، وهناك عدد من العلامات الأكيدة التى يمكن للمستخدمين الاستدلال منها على أنهم تعرضوا للاختراق في فيسبوك، ومنها :



كيف تعرف أنك مخترق في فيسبوك، علامات أكيدة :

رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل المشبوهة



أول علامة رئيسية على اختراق حسابك في فيسبوك هي رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل المشبوهة، و في كثير من الأحيان ، يرسل الهاكرز رسائل باستخدام حساب سرقوه، تستهدف هذه الرسائل أصدقاء ضحيتهم لمحاولة الوصول إلى حساباتهم أيضًا.

ويمكن أن يكون تلقي العديد من رسائل البريد الإلكتروني الخاصة "بمحاولة استرداد الحساب" علامة كبيرة على أن المتسللين يستهدفونك، حيث يعد استخدام حيل استعادة الحساب هو الطريقة الرئيسية التي يستخدمها العديد من المتسللين للوصول إلى الحسابات.

المشاركات أو المشاركات المشبوهة

يمكن أن تكون المنشورات الغريبة التي تظهر على جدولك الزمني علامة أساسية على وجود مخترق يستهدف حسابك على فيسبوك، حيث يحاول أحد المتطفلين اختراق حسابك لنشر برامج ضارة أو روابط لمواقع ويب ضارة، وسيقومون عادةً بنشر الروابط عن طريق نشرها على الحائط الخاص بك أو مشاركتها مع أصدقائك.

إذا لاحظت أي نشاط في مواقع لم تزرها من قبل

ويعتبر هذا الأمر دليلا على أنه قد تم اختراقك، ويجب أن تلاحظ أن استخدام VPN يجعل هذه البيانات عديمة الفائدة، حيث عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى Facebook أثناء استخدام VPN ، فإن موقع شبكتك الافتراضية المسجل بالفعل.

تغيير في البيانات الخاصة بك

وإذا نظرت في معلوماتك ولاحظت أنه تم تغيير أي بيانات ، وخاصة عنوان بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك ، يجب أن تتصرف على الفور، وإذا كان بإمكانك تغيير التفاصيل الخاصة بك مرة أخرى قبل تغيير كلمة المرور الخاصة بك ، فيجب أن تكون قادرًا على منع فقدان حساب فيسبوك الخاص بك.

- إجراءات عاجلة يجب اتخاذها عند اكتشاف اختراقك :

تحقق من سجل المواقع

سيخبرك سجل موقعك أينما كنت أثناء تسجيل الدخول إلى التطبيق على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، إذا اخترق شخص ما حسابك ، فسيتم أيضًا جمع موقعه والعثور عليه في سجل موقعك، وإذا لاحظت أي نشاط في مواقع لم تزرها من قبل ، فهذا يعني أنه تم اختراقك.

تحقق من معلومات ملف التعريف الخاص بك

معلومات حساب فيسبوك الخاص بك يمكن أن تكون أي فرصة للحصول على معلوماتك الشخصية على فيسبوك بمثابة دليل على أن حسابك قد تم اختراقه، كما يجب عليك التحقق بعناية من معلومات ملفك الشخصي للتأكد من عدم تغيير أي منها.



مراجعة رسائل فيسبوك

يجب أيضًا أن تكون على اطلاع على الرسائل الواردة من فيسبوك بأنفسهم، في بعض الأحيان ، يكتشف فيسبوك نشاطًا مشبوهًا على حسابك ويحاول تحذيرك، ويجب ألا تتجاهل هذه الرسائل تحت أي ظرف من الظروف ، حيث يمكن أن تكون ضرورية للحفاظ على حسابك خاليًا من الهاكرز.

تحقق من نشاط حسابك

سجّل الدخول إلى حسابك ، وانقر على السهم الموجود أعلى يسار الشاشة ، وانقر على "الإعدادات والخصوصية"، ثم انقر فوق "سجل النشاط"، ثم تحقق من سجل النشاط الموجود على يسار الشاشة و إذا لاحظت أي إجراءات لا تتذكر قيامك بها بنفسك ، فيجب عليك على الفور اتخاذ خطوات لتأمين حسابك.

